瀕危長頸鹿流淚擋車求救　揭盜獵者樹上設陷阱　食葉即遭鋼索纏頸

動物權益近年愈來愈受關注，惟虐待或獵殺動物行為仍屢見不鮮。台灣東森電視台攝製隊最近於肯亞的馬賽馬拉保護區拍攝自然節目時，遇上一隻長頸鹿流着淚於路中心擋車，原來牠的頸被盜獵者的鋼索陷阱傷至皮開肉綻。節目主持人事後於facebook分享事件，指涉事長頸鹿幸運獲救，但仍有不少野生動物被獵人行為捕獵作食物，狠批行為「可恨可恥」，並呼籲「停止對動物的酷刑」。

東森電視台節目《地球的孤兒》的主持人白心儀日前發文，憶述遇上受傷長頸鹿的經歷，促請大眾關注捕獵問題。（白心儀fb圖片）

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白心儀指，獵人為了捕獵長頸鹿轉售作食物，會把鋼索綁在樹上作陷阱，當長頸鹿靠近食葉時便會被套住，直至死亡。（白心儀fb圖片）

「我這輩子沒見過長頸鹿淚如雨下，直到今天。」東森電視台節目《地球的孤兒》的主持人白心儀於facebook發文，指日前與團隊到肯亞的馬賽馬拉保護區拍攝時，遇上一隻「拼命掉眼淚」的長頸鹿擋在車前，仔細看才發現牠受傷了，「牠的脖子，被斷掉一半的鋼索纏住，勒得牠眼淚直流，擋車，應該是向我們求救吧」。

白心儀指，獵人為了捕獵長頸鹿轉售作食物，會把鋼索綁在樹上作陷阱，「長頸鹿靠近吃葉子的時候，就會被套住，緊緊勒住脖子，直到窒息死亡為止」。她續指，國際自然保護聯盟去年宣布馬賽長頸鹿已成瀕危物種，指盜獵令馬賽長頸鹿的數量於30年內減少一半，狠批相關行為「可恨可恥」。

白心儀是東森電視台節目《地球的孤兒》的主持人，曾到過不同過家拍攝。（白心儀fb圖片）

她憶述，該頭「哭成淚人兒的可憐長頸鹿」算是少數能掙脫陷阱的幸運兒，「我和牠的汪汪淚眼對望，心痛到無法言語，呼吸困難。對不起，我對牠道歉，是我們人類害你承受如此巨大的痛苦」。團隊發現牠後，馬上通報了保護區的工作人員，獸醫表示將為長頸鹿麻醉並取下鋼索。

白心儀指，想起受傷的長頸鹿還是會對牠流淚的一幕歷歷在目，慨嘆即使救了一隻，「綁在樹上的陷阱，還是存在，還是有更多的長頸鹿受害」，只能期望公眾關注動物遭獵殺或殘酷對待的問題，「停止對動物的酷刑，停止讓動物流淚吧」。

↓↓↓ 人類行為不時令到動物受害，下圖為1隻北極熊因為食物不足而自相殘殺 ↓↓↓

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