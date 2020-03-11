15歲學生妹憑超精緻五官爆紅　網民重點卻是身旁的仙氣姐姐

一頭黑色長髮五官卻宛如混血，這是哪來的顏值爆棚姐妹花？妹妹五官超精緻、姊姊身材比例完美，近日在社群網路爆紅！網友們狂讚基因太優秀，一出生就贏在人生起跑點。

年僅15歲的妹妹名叫「三三」正值中學年紀，在家排行第三，她的IG帳號自述來自北京和香港，目前有3.7萬人追蹤，打趴一堆網美，照片風格自然不做作，五官超精緻又帶點甜美氣質網友大誇「太美」、「年紀小卻有大人的感覺」、「超級有特點的長相！」，幾乎每則發文都會有網友敲碗求她的身世「你爸媽有混血嗎，妳長得好像小老外」。

15歲學生妹IG喪吸3.7萬粉絲！超精緻五官似混血兒（點圖放大▼▼▼）

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眼利網友發現她的親姊姊「Yoyo」身材比例完美外型亮眼，剛從牛津大學畢業，是個高材生，姊姊IG有3.1萬人追蹤，還表明自己不是網紅，正在香港博物館工作，喜愛玩水不時放送比基尼辣照，仔細觀察姐妹倆都擁有大眼睛、高挺鼻和漂亮唇形，就連親哥哥也遺傳了家族神仙氣質。

「三三」連親哥親姐也遺傳了家族神仙氣質。（IG@tianyiiw）

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