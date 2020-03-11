15歲抖音女神喪吸46萬粉絲　落堂被圍觀唔敢出課室大呻：壓力很大

年僅15歲的台灣網紅鄭語婕（Lala），在IG上有15萬名粉絲，抖音更是超過46萬名追蹤。她日前發行新書分享自己的經驗，也透露意外爆紅的心聲。

15歲抖音女神Lala。（IG@lala._.0412）

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Lala透露，上學期間蠻常被認出，剛上高中一年級時，甚至還會有一群人在下課期間來班上看她，讓她害羞地說：「很多人一直看妳，壓力很大，不敢出教室。」不僅如此，她的名聲也傳到老師與教官耳裡，某次去找教官交請假證明時，教官還問說：「妳是拉拉嗎？」

Lala透露上學期間經常被認出。（IG@lala._.0412）

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Lala在14歲時開始接觸抖音：「跟著朋友在玩，有一次發唱歌的影片很多人看，覺得好像真的可以完成夢想當成藝人。」從小喜愛表演的她，發現在網路也可獲得關注，似乎像是找到了一個屬於自己的舞台，讓她一次又一次地自拍表演影片跟大家分享。久之，她也吸引了越來越多的粉絲。

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