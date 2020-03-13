牛丸事件3.0？台灣女學生被3人瘋狂掌摑　邊打邊講：好好笑

一名網友在社交平台上傳一則台灣中學生霸凌影片，可以看見3名中學生包圍、欺負另外一名中學女學生，輪流上前甩對方巴掌相當惡劣，氣得原PO大罵「小屁孩出來面對」。影片上傳2小時，吸引超過4千人留言，網友們紛紛撻伐霸凌者「肉搜了啦」、「學校千萬不要息事寧人」、「造成人家一輩子陰影，太可惡了。」

影片中可以看見，一名身穿單色校服的女學生遭到另外3名女學生包圍，欺凌者一邊嘻笑「你把人家打的很痛唉」、「你覺得這樣打有X用嗎，好笑」等語，一邊輪流上前甩女學生巴掌，打人的同時臉上還露出笑容。惡劣的行為讓原PO看了直呼「小屁孩出來面對，出來換我欺凌你，欠欺凌。」（點圖放大▼▼▼）

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其他網友看完影片後，氣得大罵欺凌者非常可惡，有人說「看了好生氣，欺凌者真的無藥可救」、「看來明早就會上電視囉」、「置板凳，等道歉關版了」、「告到底，這種人不可原諒」、「受害者的爸媽看見，會心碎吧」、「太誇張了，欺負人欺負成這樣，肉搜了啦」、「有種欺凌人就別關版。」台灣頭份警分局表示，他們12日晚上9時許在網路看見影片後，就立刻主動找學校調查，目前將先聯繫雙方當事人了解情況。

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