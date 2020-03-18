【生活百科】選擇合適物料自動調整濕度　防潮除濕要從裝修做起！

文：裝修佬 防潮除濕是香港人一直關注的問題。香港屬潮濕地區，一到溫暖的春天，潮濕的環境不單讓人難以呼吸，地板牆身更不斷冒出冷凝水。究竟有甚麼方法可從建材入手，改善潮濕天氣所帶來的困擾？ 潮濕天氣對地板、牆紙、瓷磚等危害重大，如果裝修建材出現嚴重問題，可能需要返修。所以為避免這類重大家居慘劇發生，大家從選材到裝修環節都需要考慮到日後防潮問題。

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去除空氣中的水氣

防潮的牆身建材目前市面上比較有名的有兩種，分別是硅藻土及呼吸磚。

1. 硅藻土

硅藻土當中有很多微孔，微孔的「毛細管作用」可以吸收水氣，而乾燥時則會釋出儲蓄起來的濕氣，做到調濕的能力，一般而言會令室內維持在令人感到舒適的60%濕度左右。以批盪的方法上牆，同時也有作為特色牆的效果。

2. 呼吸磚

呼吸磚則是瓷磚產品，同樣因為微孔所產生的「毛細管作用」做到調濕能力。以呼吸磚的產品說明，只要在浴室範圍內一面牆鋪上呼吸磚，就可以把100%濕度下調至40-50%，對潮濕的洗手間起了很大抽濕作用。

香港天氣潮濕，除了用抽濕機，也可使用防潮物料來幫助調節家中濕度。（資料圖片）

預防潮濕影響傢俬

1. 生態板

生態板是近年流行的一種木建材，意指木板芯加上裝飾面，連同芯材壓製成一整塊的板材。由於它用飾面完全把木芯封起，因此大大減低了木材受潮發霉的機會。

2. 木門

木門選購方面也有注意的地方，木門門頂或門底因為不影響視覺，不少木門為了節省成本，兩邊都沒有封起。此舉容易吸潮，若有潮氣進入內部結構，會引致木門變型爆裂，不能修復到原來狀態。因此住在潮濕地區的戶主，建議選取有封邊的木門，讓門不會輕易受到潮氣侵蝕，有助於延長門的壽命。

一般而言，封邊是用實木封邊，實木封邊的耐用性及穩定度也非常優秀。另外，利用清漆（叻架）塗刷一下木門邊，同樣有封邊防潮的效果。

降低空氣濕度

1. 抽濕機

抽濕機就是為了減低空氣濕度而有的電器。選擇時，應根據自己家居大小的需要，購買合適抽濕量的抽濕機。

選購時不應只看廠商的介紹的抽濕量，因為廠商抽濕測試，會使用相對高濕度且較高溫的「廠商慣用環境」，抽濕量也會有提升。可以留意抽濕機上的能源標籤，其標示的抽濕量是以標準環境做測試。

2. 冷氣機

不少人會利用冷氣機做除濕的工具，但市面上很多空調附帶的Dry Mode（除濕模式），其實只是透過不斷調低溫度，讓你有乾爽的感覺，但並非真正的抽濕功能。

「除濕模式」下會讓空調耗電量大增，因為「除濕模式」其實要依賴降溫且需要溫差足夠大，因此要令冷氣能夠保持較強的運轉。若果本身空調抽濕能力不強，倒不如使用「冷氣模式」，因為氣溫降低本身也能令人的體感比較乾爽舒服。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）