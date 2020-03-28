謝和弦IG直播曬大麻：高比拜仁送的！　莉婭被逼步正宮後塵篤灰

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台灣藝人謝和弦3月26日大鬧台灣八大電視台吵著要面試，隨後就被6位員警帶走，27日凌晨他在直播中竟突然曬大麻，還說大麻是已故的NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）送的。

謝和弦日前在IG直播中曬大麻。（Facebook@謝和弦）

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據《ETtoday新聞雲》報導，謝和弦凌晨直播時莉婭則在一旁，並私下偷偷打電話給謝爸爸、哥哥求助，兩人得知情況後立刻北上，先是前往警局向警方求助，盼能將謝和弦強制送醫，隨後警方也到達謝和弦住處送他上救護車強制送醫。

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謝和弦27日凌晨他在IG直播代逛自己家，吃莉婭的料理時，突然拍攝桌上一個綠色瓶子，打開蓋子出現一團焦黑物，還假裝嚇到並說：「怎麼還有大麻！欸小心一點小心一點，噓不要跟人家講，全台灣只有你抽得到，只有你有貨，大家都缺糧斷貨只有你有貨，超靠X的，謝和弦有夠靠X的。」之後又自言自語，說大麻是高比拜仁送的，對方還要送房子車子他都不要，但送他大麻他收下：「大麻很貴你知道嘛！」之後開始狂笑不止，行徑詭異，網友看了留言：「真的抽壞掉了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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