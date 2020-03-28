【新冠肺炎】全球最大安全套製造商停產10天　市面缺貨1億個

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，各地部分工廠需停工防疫；不過廠房停擺背後，除了威脅工人飯碗，原來更影響一眾小市民的房事。全球最大安全套生產商「康樂」（Karex Bhd）近日表示，馬來西亞因疫情關係，設於大馬的工廠過去10天停產，全球安全套短缺已多達1億個，情況更將持續多個月，擔心影響非洲的人道計畫。

全球最大安全套生產商「康樂（KarexBhd）」表示，由於大馬的工廠在新冠疫情下停工，導致安全套供應出現全球性短缺。（Reuters）

康樂（KarexBhd）行政總裁Goh Miah Kiat表示，各地很快會看到全球性的安全套短缺，並形容情況「將會很可怕」。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

全球每5個安全套中，便有1個是由康樂生產，公司在馬來西亞設立3間工廠，但大馬早前實施行動管制令，限制民眾外出活動，並宣布延長至4月14日，導致工廠已經停工超過10天。

康樂表示，現時全球的安全套短缺數目已達1億個，這些安全套本應經由杜蕾斯（Durex）等品牌在市面發售，也會提供予多國的公營醫療系統，以及經聯合國人口基金（UN Population Fund）的援助計畫分發。

雖然康樂已獲馬來西亞政府的特殊豁免，獲准於周五（27日）重啟廠房，但須減少五成勞動力。行政總裁Goh Miah Kiat表示，在當局相關限制之下，工廠的產量很難滿足外界需求，「我們很快會看到全球性的安全套短缺，這將會很可怕」。他續指，自己最關注的是多個非洲人道計畫，「今次短缺不會只持續兩星期或一個月，而是以月計算」。

（路透社）

同場加映：家居檢疫Q&A！

+ 11 + 10 + 9