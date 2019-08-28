台網民花25港元轉扭蛋獲「蚊型魚乾」　網民瘋狂恥笑：很精緻耶！

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不少大人小孩喜歡轉扭蛋，打開那一刻總是充滿驚喜，一名網友在Facebook「爆廢公社二館」PO文表示，家裡的小朋友去轉扭蛋，結果一看超傻眼：「這麼大顆的扭蛋，裡面裝一隻小魚乾，還是最小隻的，重點是它要100塊（台幣、下同）.....」

原PO補充，小朋友本來想轉鋼彈扭蛋，但一個要150元，媽媽嫌太貴，因此改轉100元的扭蛋，沒想到轉出來的內容物竟是33mm的金屬小魚乾，讓原PO直呼：「我想他媽應該想揍死他」

台網民花25蚊港紙轉扭蛋獲「蚊型魚乾」。（Facebook@爆廢公社二館）

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可以煮嗎？

不少網友好奇，這個魚乾到底能不能煮來吃？原PO表示，金屬仿真…當然不行RRR（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

做工精緻

也有人大讚魚乾扭蛋講究細節，旁邊還有特別註明不能食用！（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

做工精緻

也有人大讚魚乾扭蛋講究細節，旁邊還有特別註明不能食用！（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

不如直接買真的魚乾- -

100元轉到不能吃的魚乾.....買真的可能還不用這麼貴😅（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

有時候轉扭蛋純粹是為了轉出「surprise🎉」大家不必這麼認真看待啦，笑笑就好～有網友表示會把這款魚乾「直接加工拿來當耳環」，是不是頓時覺得物盡其用啊A_A

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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