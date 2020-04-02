索爆D Cup俄模雪地中空影寫真　小麥色加健美身材極具戰鬥民族風

俄羅斯被喻為戰鬥民族，除了性格豪邁作戰能力高之外，更重要的是盛產美女！名模Helga Lovekaty以巨乳健美身材及性感打扮見稱，單是這兩樣已經足夠「跑贏幾條街」，更重要的是Helga Lovekaty臉孔輪廓深刻，甚有俄羅斯女性的特質，受到多國網民歡迎，IG上的粉絲人數更已經超過400萬，十分誇張！

名模Helga Lovekaty以巨乳健美身材及性感打扮見稱，單是這兩樣已經足夠「跑贏幾條街」。（IG「helga_model」圖片）

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Helga Lovekaty出生於俄羅斯著名旅遊城市聖彼得堡，92年出生的她在本月7日就會踏入28歲，因此外表亦都散發着成熟的女性美。比起其他模特兒，她最大的分別就是一身健康膚色及均勻之餘沒有半點骨感的體態，十分符合她自稱的「健身模特兒」，1.75米的高挑身材，亦都為她加了不少分。

比起其他模特兒，Helga Lovekaty最大的分別就是一身健康膚色及均勻之餘沒有半點骨感的體態，十分符合她自稱的「健身模特兒」，1.75米的高挑身材，亦都為她加了不少分。（IG「helga_model」圖片）

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說起Helga Lovekaty，最令人記得住的當然是她的D Cup身材，加上不時都以各種性感打扮示人兼派福利照，例如低胸、Tube Top、比堅尼、甚至是上空襯衫虛掩等等，誘惑度十足！眼睛深邃加上高挺鼻子，Helga Lovekaty的樣子很容易令人一看就愛上，而且亦都久看不厭！

不得不提的是，Helga Lovekaty曾經跟西甲球會皇家馬德里球星占士洛迪古斯傳過緋聞，更有指他們是在世界級球星C朗拿度的派對上認識！Helga Lovekaty的IG帳號至今多達406.7萬粉絲，平時上載照片或短片得到的讚好數字不時都會過數十萬，真的相當受到歡迎呢！