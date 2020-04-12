新冠肺炎｜台女食店狂咳秒變包場　引出無數易咳網友分享慘痛經驗

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情蔓延全球，民眾各個人心惶惶，深怕不小心被病毒感染，對此台灣有名女網友無奈發文，日前到鍋貼店吃飯，沒想到過不久卻「咳到懷疑人生」，原本要內用的客人見狀，立刻改口說要外帶，讓她無言直呼「我只是被辣油嗆到」。

鍋貼店一咳變包場 網民分享更多同類故事（點圖放大瀏覽）：

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己到外面用餐點了鍋貼和酸辣湯，接著不忘在湯裡加點辣油提味，殊不知沒吃多久就被辣油嗆到，她當場「咳到懷疑人生」，旁邊要堂食的客人見狀馬上改外賣，店內瞬間淨空，彷彿她自己包場吃飯一樣。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「現在咳嗽比開槍還可怕」、「包場必開的大招」、「可能等妳咳完離開，店家打烊消毒也說不定」、「明天老闆停業及自主隔離14天」、「店家心裡應該罵到翻過去」、「笑死，直接勒令停業」。

也有不少網友分享相同經驗，「 我是被麻辣鴨血嗆到……同樣的情況」、「吃個油辣麵嗆到咳嗽一下大家都在看我」、「我上次在夜市吃麻辣鴨血臭豆腐也是被辣油嗆到一直咳，然後被用異樣眼神看待」、「我吃飯也是被嗆到，飯粒卡在喉嚨差點咳死還被側目」、「感同身受之前我也這樣」。

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