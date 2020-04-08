【新冠肺炎】在家工作發現老公「未知人格」　竟引網民集體共鳴

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，許多國家都紛紛推出了封城、鎖國措施，以防堵疫情進一步擴張。因應這些措施，不少企業也紛紛採取「在家工作」模式，以防治感染發生。不過，有趣的是，一名美國網友在網路上表示，這波「在家工作」風潮，讓她發現自己的老公其實並不像自己想的那樣。

不少網友表示，自在家工作後，發現了另一半不為人知的另一面。（示意圖／Unsplash@mann_pantoja）

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這名貼文的網友名叫Laura Norkin，是一名雜誌編輯，她在Twitter上寫道：「隔離過程中很有趣的一件事就是，第一次發現自己的另一半在工作模式中是什麼樣子。比方說，我老公就是一個『這個我們之後再說』大師，有誰想得到呢？」

這則推文一出，不但引起網友們的共鳴，也同時吸引了更多網友分享自己的另一半在家工作期間展現的「未知人格」，有網友就分享道：「我家那口顯然是『別再鬼打牆了』大師。」，另一名網友則稱：「我才知道我老公原來也會跟人哈啦，只是那個人必須要跟他的工作有關係。」。

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也有網友被老公的行為嚇傻，覺得在工作中的另一半簡直判若兩人：「我家那口平常對什麼事都沒意見，超隨性的一個人，結果他其實直言不諱、執行力超強的，搞得我開始懷疑人生。」、「我老公還會說什麼『還是我們先把這個問題放一邊，過幾天再來想想......』你哪位啊！我們結婚三十六年了，從來沒聽你說過什麼要把問題放一邊再繞回來談這種話好嗎！」

也有許多網友感嘆老公的溫柔跟溝通能力都用在客戶和同事身上：「我老公講電話的時候超溫柔又有耐心，這根本是被異形附身了吧！他平常連等個紅燈都嫌煩，買個東西還不願意買超過三樣，什麼鬼啊？為什麼我不能跟那個溫柔男在一起？」、「我老公居然會對別人說『我能做什麼讓你的心情好一點嗎？』蛤！？」、「第一次聽我老公工作，我才震驚地發現，他居然會說『我覺得蘿拉的話還沒有說完......』」

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這些回應都得到了更多網友的反饋，有網友下了有趣的註解：「看來在我們國家面臨重大危機時，大家的人際關係都出現了許多有趣的變化——尤其是那些被迫困在一起的伴侶們。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】