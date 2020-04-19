生活百科｜開放式單位可以點設計？　裝修佬教3個連貫空間小秘訣

近年的單位面積愈來愈細，尤其是那些開放式的單位，打開大門便看到全屋環境，究竟可以怎麼設計，今次就來探討一下開放式單位的設計。

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工程總監阿鋒表示，開放式單位設計的重點是單位的整體性，我們要將整個單位當作一個空間去考慮，一般開放式的單位面積比較細，所以我們要避免選用複雜的線條，我們可選用一種物料或者顏色來連貫整體空間，例如是特色牆紙，一來容易處理，二來是有很多選擇。

而另一個重點就是燈光，我們可以在適當的位置安裝射燈或者壁燈，就可以突出整個設計了。但針對不同單位及客人，還有不少事項需要考慮，設計師的經驗就有用了，如果對家居要求，還是找設計師會比較好。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）