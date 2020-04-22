生活百科｜一文睇清4種家居燈飾優點缺點　學埋4個重點唔怕刺眼！

文：裝修佬 燈具燈飾是家居不能缺少的設備之一，而多種燈具都有各自的優缺點。究竟燈飾有多少種類，應該如何選擇？客廳燈推薦用哪一款？室內燈光配置有甚麼要注意？等裝修佬今次介紹4種常見燈款！

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吸頂燈吸頂燈(吸嘴燈)是香港常見的燈具。吸嘴燈上方較扁平，燈位直接裝在樓頂，下方用燈罩蓋住。 香港家居一般樓底不高，約2.4 - 2.8米之間，吸頂燈的扁平形狀非常慳位，不會為樓頂增加壓迫感，非常適合香港家居。優點：燈泡不外露、簡單大方，安裝簡易缺點：造型單調變化少

選購時要注意，燈罩材質要均勻，具有較高的透光性，若不均勻會影響燈的亮度。

吊燈吊燈也是香港常見的燈具。燈由天花板懸吊下來，較吸頂燈距離地板較近，在挑高空間中使用也可得到足夠的照度。適用挑高樓層空間，燈最低點應離地至少2.1米以上，以降低空間壓迫感。優點：燈罩可造型多變，令空間有畫龍點睛效果缺點：對空間高度要求高

選購時要注意，客廳吊燈建議不要超過客廳空間的十分之一，而飯桌上的吊燈建議不要大於餐桌短邊的三分之二。

每款燈飾都有優缺點，須配合家居環境及設計。（裝修佬短片截圖）

壁燈壁燈是裝在牆壁上的燈，輔助照明的一種。壁燈光線較為昏暗，在家居可有點綴作用，很多人都會在陽台、走廊或是睡床旁安裝壁燈。優點：營造氣氛缺點：需裝設電線出口，對安裝高度有要求，太高不易聚光，太低光線又會影響視線

選購時要注意，房屋是否有架設壁燈電線線路，或者採用獨立開關式。若要牽線的話，會增加額外成本。另外，壁燈安裝高度以略高於人頭為宜。

射燈射燈可嵌入天花板燈槽中作為嵌燈，或者直接裝設在外露燈軌上或天花板上。通常用作局部加強照明，強調被照射的物體，烘托氣氛。優點：體積小、省電，安裝燈軌上可自由變換角度缺點：照射範圍小、不能近距離照射，積聚很大熱量易生危險

安裝時要注意，射燈可照著牆身，反彈的光線出來效果較柔和。若安裝在人經常停留的位置，聚焦會讓人感到不適。

室內燈光配置重點

1. 均勻分佈光線：適當分布燈具位置，讓室內每個點盡可能同一光度

2. 避免過多直接照明：直接照明是把光線直接投射至物體，間接照明是利用牆壁或地板反射，形做柔和氛圍。見光不見燈是最好的燈光效果，可以避勉燈光直射雙眼而產生眩光。

3. 避免光線照射在玻璃面、鏡面：調整燈光角度避免在玻璃、鏡面等反光面上產生刺眼眩光。

4. 避免閃爍光線：不穩定的光源會使人暈眩。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）