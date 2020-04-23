平交道前驚見超索比堅尼正妹　網民求IG　真人原來是E Cup高材生

突然在街上看見巨乳比堅尼正妹，怎能不令人印象深刻呢！早前有台灣網民在PTT討論上載數張圖片，原來在一個平平無奇的火車平交道前面，竟然有1名可愛得來身材誘人的比堅尼正妹，加上無敵甜笑令人秒速融化！樓主跪求相中人的名字，後來網民們瞬間起底，指她是女星Amber Na DJ藍星蕾，其真人亦都在fb專頁上回應帖文，說自己當時在拍寫真，提醒大家要小心開車，十分窩心呢！

台灣有網民上載照片，說在一個平交道前面看到一位比堅尼正妹，之後有人轉眼認出她就是「Amber Na DJ藍星蕾」。（PTT討論區圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主的帖文為「平交道前的比堅尼妹」，單看標題已經令人想入非非。幸好點擊進去亦都完全無伏，真的有6張比堅尼正妹站在平交道前的照片！照片中的她身穿一套淺藍色少女風比堅尼，站在平交道前面一邊叉腰或俯身，一邊露齒微笑，這樣已經令網民們大聲叫讚，及胸長髮加上豐滿上圍就更加令人心跳急升！樓主說這個情況是他在接兒子下課時見到的，「請問有人知道這是誰嗎？」

+ 17 + 16 + 15

皇天不負有心人，只消十數分鐘就有人表示相中人是「藍星蕾」，本人翌日早上亦都在專頁上分享帖子連結，笑說自己就是相中人，當時她正在認真地拍攝寫真照片，「我都沒發現有網友用行車記錄器在拍我欸」。她亦提醒要開車的大家不要分心，注意安全。

除了會做模特兒拍寫真之外，亦都周身刀張張利，更會DJ打碟、跳舞、畫畫、唱歌、拉小提琴等等。（IG「amberna_official」圖片）

+ 7 + 6 + 5

DJ 藍星蕾來自新加坡，天使面孔加上E Cup魔鬼身材成為賣點之一，而她本身亦是法律系的高材生。由於媽媽是台灣人，所以她就來到台灣發展，而她除了會做模特兒拍寫真之外，亦都周身刀張張利，更會DJ打碟、跳舞、畫畫、唱歌、拉小提琴等等，的確是智慧與才華並重呢！

同場加映！（香港01製圖）

↓↓↓台IG網紅設計系畢業 自設時裝品牌做埋模特兒 有樣有身材唔簡單↓↓↓

+ 54 + 53 + 52

↓↓↓童顏F級身材玩Cosplay勁吸120萬粉絲 中國Coser成功反攻日本！↓↓↓

+ 20 + 19 + 18