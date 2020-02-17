【減肥】食量不多卻吸收強致肥胖　3種易肥體質如何改善？

肥胖問題困擾不少人，減肥更是不少女士的長期目標，不過減肥要成功，往往不容易。中醫角度，肥胖與個人體質有關，不顧體質胡亂減肥，可能事倍功半！體質是天生，但可後天調理，從改善生活活習慣著手。不妨參考中醫曹信恩的撰文解說，看看哪些生活習慣會造成容易肥胖的體質。 撰文：註冊中醫曹信恩

一個人的體質可以影響全身上下，包括頭髮、皮膚、身形、生殖能力、睡眠質素等，但影響體質的主要因素之一DNA，在我們出生前已經決定，不能夠改變。不過，體質是能夠透過我們後天調理的，今次就講講體質和肥胖有什麼關係。

肥胖有機會是因體質造成，因此有機會透過改善生活習慣調理。（canweallgo/unsplash）

完美體質甚少見

中醫講究平衡，最好的體質就是體內所有東西都平衡，亦即是我們所講的平和型體質。不過，生活壓力、休息不足、飲食不良等因素都可以影響這個平衡，因此這種體質在人長大後便不常見。

肥胖很多時就是由體質造成，因此又與生活習慣相關， 馬上看看常見的3類肥胖體質（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

氣血虛弱型

這一型的肥胖，是由於氣血虛弱，導致身體機能變慢，新陳代謝的速度也因而拖慢，身體難以消耗多餘脂肪，所以變得肥胖。

特徵

1. 一般食量不多，但是身體吸收能力很強

2. 平時少運動，跑幾步就會覺得很疲累

3. 很夜睡覺，白天也不想起床，時常感困倦

建議：運動加強氣血

氣血虛弱，就要以加強氣血為基本入手，而要改善氣血首先是要開始運動。一開始可以先嘗試每周兩到三次急步行，每次半小時，略覺心跳加速和輕微出汗便可以。另外，飲食上不能節食，要確保吸收足夠的蛋白質和鐵質，以補充身體的氣血，正氣慢慢恢復，新陳代謝才會慢慢加速。

脾虛痰濕型

這一型的肥胖，主要是由於脾虛。脾其中一個功能是化濕，脾虛會導致化濕功能下降，形成痰濕，因而儲存更多脂肪。

特徵：

1. 有錯誤的飲食習慣，例如過量飲食、喜愛肥膩煎炸食物，傷害脾胃，令脾胃的機能下降，造成脾虛

2. 常有水腫問題

建議：戒油膩煎炸食物

脾虛痰濕型人，必須要健脾去濕，最天然的去濕方法便是透過運動出汗；同時亦應該改掉傷害脾胃的習慣，如避免常吃油膩煎炸東西，最好三餐定時，每餐食量一樣，令脾胃不會超出負荷，促使化濕的功能慢慢回復。

胃火型

這型肥胖很多時是因為常吃辛辣熱氣的食物或捱夜，導致身體有虛火積聚，虛火儲存在腸胃，令人容易覺肚餓，因而會吃很多東西，令肥胖成為必然的結果。

特徵：

- 常見工作時覺肚餓，於是不停吃零食，朱古力，糖果等

- 有口臭、胃脹、便秘等問題

建議：飲食保持清淡

要解決胃火型肥胖，首先是要飲食清淡，尤其要避免吃辛辣熱氣的東西，其次要多喝水，增加體內的津液，以減少胃火。

不少人愛做「夜貓」，但原來經常捱夜都會影響體質，導致肥胖。（VCG）

正確的食量及進食次序？

其實，最影響肥胖的，一定是飲食。因此，所有人都應該建立正確的飲食觀，尤其想以減重為目標的人，建議就個人情況咨詢營養師或中醫師。至於一般人，可以參考以下飲食方案：

- 食量；2碗菜、1碗肉、1碗飯。 - 進食次序：第一先吃菜，然後吃肉，最後才吃飯

註冊中醫曹信恩（撰稿人授權提供）

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