動物之森／動物森友會 |《魔戒》哈比人私訊粉絲　想登島賣大頭菜

對任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動物森友會）的玩家來說，一個星期就快完結，代表未賣出的大頭菜就快爛了！動森玩家大多有炒賣大頭菜，才有能力一勞永逸供完樓，一名外國玩家昨日在Twitter分享自家商店的大頭菜收購價是599鈴錢，歡迎網民登島甩賣，結果意外引來她的偶像，《魔戒》（The Lord of the Rings）哈比人主角佛羅多（Frodo Baggins）的演員Elijah Wood登島賣菜。

外國玩家Jessa分享自己的大頭菜價格是599鈴錢，結果收到《魔戒》哈比人主角佛羅多的訊息。（「jessa」Twitter圖片）

周末快到，大頭菜還未賣出就要爛了！外國玩家「Jessa」昨在Twitter分享自己的大頭菜價格去到599鈴錢，大方讓網民私訊領取連線密碼以登島賣菜，結果收到一個叫Elijah Wood的網民訊息，睇兩睇發現是佛羅多本尊。

Elijah wood發訊息給她，希望拿到連線密碼登島賣大頭菜，而且還在她的島上到處參觀，從她上載的照片可見，Elijah原來還是個禮貌寶寶，事先詢問島主可否摘一些水果回家，更大讚「你的島很漂亮」。Jessa高興道這是隔離日子最美好的一天。

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Jessa接受外媒訪問時稱，她是Elijah的粉絲，見到偶像的訊息是簡直不敢相信，當時她和朋友在群裏聊天，她們試着趕走一些玩家離島，以便為Elijah騰出空間登島，同時避免斷線。

見到偶像登島，Jessa跟住他到處亂號，在島上四處參觀，逗留了15分鐘。Jessa大讚他為人友善，更和她的朋友聊起星球大戰，原來他是第8集《最後絕地武士》（The Last Jedi）的粉絲，所以Elijah離島時特意留下一句「long live rian johnson」（Rian Johnson是第8集的導演），後來連Rian Johnson本人都在個人Twitter上載佛羅多登島歌頌他的畫面。

Rian Johnson本人都在Twitter上載圖片。（「Rian Johnson」Twitter圖片）

事件在網上引起哄動，但網民卻紛紛惡搞起《魔戒》的經典畫面，將佛羅多想伸手取魔戒的畫面變成伸手取大頭菜，畫面非常搞笑。

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