【健康百科】四成癌症病人死於營養不良　抗癌關鍵是營養好吃得對

文：曾曉玲醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所註冊中醫師） 惡性腫瘤本身會使新陳代謝異常、消耗肌肉脂肪蛋白，令身體疲憊、食欲不振、甚至消瘦，出現所謂的「惡病質（Cachexia）」，使人沒足夠體力抗癌，最終造成嚴重營養不良，導致多重器官衰竭而死亡。據統計指出，有多於一半的癌症病人在診斷時，已有體重下降、營養不良的狀況；而有20-40%的癌症病人最終是死於營養不良，而非癌症本身。可見癌症病人營養不足的情況十分常見，「好營養、吃得對」，於抗癌路上是成敗的關鍵之一。

癌症病人營養不足的情況十分常見，「好營養、吃得對」，於抗癌路上是成敗的關鍵之一。（電影《告別之前》劇照）

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大家都知道化療及放療除了破壞不好的細胞，同時也會傷害健康的細胞，故此病人應先作好備儲，飲食上「斤斤計較」，即採取多均衡、多元化、高熱量、高蛋白飲食，以提高對治療的承受能力，幫助修復受傷的組織。在臨床上，亦發現營養較差的病人在治療中會更容易出現或出現較多的症狀，如胃口差、吸收障礙、傷口癒合速度減慢、無法維持正常的免疫系統、感染風險增加等，嚴重者更須中斷治療。相反，體重能保持者，其能保持病情穩定或治癒的機會相對增高。

坊間常提及的「食清啲」，不應是全面戒口，而是食用烹調方式較清淡而又富營養的食物，避免一些煎炸油膩、醃製加工類食物。至於肉類，筆者認為可根據情況食用。如體質偏熱，皮膚易見瘙癢者，可減少食用雞肉；如治療中見貧血者，可加添含有豐富鐵質紅肉。

吃什麼食物在中醫角度而言是抗癌關鍵。（GettyImages）

若病人接受治療後接續數天出現食欲不佳、噁心的情況，或接受放療病人出現口乾咽痛、口腔潰瘍，甚至吞嚥困難的症狀，則建議食用質地較軟或流質、滋潤性較高的食物，因為此時的吸收營養重點在於「少食多餐」。臨床上，同時配合中藥治療可改善這些症狀，處方以健脾和胃、養陰生津為主，如以麥芽、神曲、山楂、陳皮、製半夏、砂仁等幫助消化；沙參、麥冬、玉竹、石斛等滋潤黏膜。

至於「辟穀」，就以上觀點說明並不是明智之舉。中醫以人論治，由於個人體質不同及症狀多樣化，故服用中藥前，建議先咨詢註冊中醫師。

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（原文：【體檢】3種檢測發現早期癌症 有家族病史高危可及早驗癌指數）

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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