一年一度的母親節（10/5）臨近，眾多子女也想趁著母親節，以不同方式和慶祝活動向母親展示愛意，當中選擇締造小驚喜。不過，天下父母總希望子女可多積攢錢財，不用過於揮霍，總會說「不用花錢了﹗」「不要買禮物吧﹗」可知道女生即使已為人母，有時還是會口是心非，導致多數子女也費盡心思絞盡腦汁。縱然媽媽沒說出心聲，網絡大數據或可給你一點啟示或靈感。

臨近母親節，也是一眾子女費盡心思想送甚麼禮物給母親的時間 (《再見媽媽又再見》劇照)

為一解眾多孝子孝女急切之心，筆者為一眾子女找來2019年台灣數據平台《OpView社群口碑資料庫》所綜合網路有關母親節送禮數據，並得出最受網民歡迎的「十大母親節送禮類型排行榜」，好讓眾多子女們在送母親禮物時也有一個參考建議。

【按下圖看】母親節送禮類型排行榜的第10位至第2位：

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台灣心理健康中心心理師沈孟筑指禮物要符合收禮人的期望和需求，而小家電不但可幫忙解決母親做家務的需要，更達到她期望被子女關心的感覺。不過媽媽始終對家電品牌有偏好，最好別亂買，想表達關愛或許先了解以下研究結果：

2019年台灣數據平台《OpView社群口碑資料庫》所綜合網路有關母親節送禮數據，得出網民熱選的小家電品牌和類似排行榜，當中小家電也是「十大母親節送禮類型排行榜」，當中的第5名 (01女生製圖)

第1名：花束

花束類的禮物名列2019最受網民歡迎的「十大母親節送禮類型排行榜」的第一名 (ig@floristhyein)

花束類的禮物在母親節看似有著神奇的魅力，因為不管任何年齡女性也有一顆渴望收花之心，在數據《OpView社群口碑資料庫》當中指出象徵親情的康乃馨也是2019年最受討論的母親節送禮最佳之花，或許是因為康乃馨有著「母親之花」之譽和代表不求回報代價的母親，可讓一些不善言辭的子女，透過康乃馨花束向母親示愛。有人或許會擔心花一般的保質期普遍短，很快便會凋謝，如選擇進一步作處理延長保存期限的乾燥花、永生花也是一個不錯的選擇。

選擇進一步作處理延長保存期限的乾燥花、永生花也是一個不錯的母親節禮物選擇。 (IG@rarablooms)

以上的「十大母親節送禮類型排行榜」雖然為一眾子女提供不少母親送禮的建議，但根據台灣心理健康中心心理師沈孟筑指出，母親節禮物最好能「喚起情感」，要了解自己所送的禮物是否是「一件好禮物」需先要滿足以下三個方面：

第一：禮物可展現送禮人對收禮人的關心和用心 第二：收禮人收到禮物會感到驚喜、開心和感受到對方的用心 第三：禮物符合收禮人的期望和需求

為了可以達到以上三個方面，心理師沈孟筑建議子女平日可多了解母親喜歡什麼，可多點觀察她常把甚麼事掛在嘴邊，了解她常看或購買的東西和了解母親對於金錢看法，這樣便不用擔心自己所送的禮物，母親是不喜歡。

【按下圖看更多】就以上「十大母親節送禮類型排行榜」，01女生推薦以下作為2020年母親節禮物：

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資料來源：commonhealth《OpView社群口碑資料庫》