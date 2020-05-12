大媽涉水撈海星幾十隻遭殃　收穫塞爆漁網　網民：大屠殺！

夏日炎炎，不少人都會到海邊玩樂，但近日網上流傳兩名大媽打撈海星的相片，打撈了幾十隻，不少網民看後都十分氣憤，直斥她們摧毀自然生態。

其中一張相片中，一名穿粉紅衣服的大媽，攜帶漁網和手套等工具，在水中俯身撈海星，漁網內至少有十多隻海星被捕捉。（海洋拾荒者Kitti fb圖片）

從網上流傳兩張照片可見，至少3名大媽在沙灘涉水把大量海星撈起，其中一張相片中，一名穿粉紅衣服的大媽，攜帶漁網和手套等工具，在水中俯身撈海星，漁網內至少有十多隻海星被捕捉。照片未有標明拍攝時間及地點，不過有網民估計是馬鞍山的海星灣。

從網上流傳兩張照片可見，有大媽在沙灘涉水把大量海星撈起。（海洋拾荒者Kitti fb圖片）

照片引來網民熱論，直斥是「海星大屠宰」、「毫無公德心低等人，冇教養」，不少人也在其他地方見過類似的情況，「今日係馬鞍山有人羅（攞）了兩大袋，海波籮」、「我今日喺海灣見到有人執咗大袋」。有人感嘆「好心痛呀，星期六係海灣同小朋友見到海星，好感恩香港仲可以係海邊見到，宜家比班衰人拎走晒」。

海星灣屬於自然保育區，根據《郊野公園條例》26條，禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；違者可處不超過$5000的罰款及為期不超過1年的監禁。

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