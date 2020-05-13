網民煮通粉驚見大量穀牛浮面連水都變味　即學有效防穀牛方法

天氣炎熱潮濕，食物一旦處理不當便容易惹來昆蟲，五穀類食物生穀牛就是最常見問題之一。有網民日前分享恐怖煮食經歷，指發現未開封的通粉內有幾隻穀牛，原以為只有少量打算照樣進食，沒料一煮便驚見大量穀牛浮上水面，連清洗通粉的水也變味，令他急急棄掉。

有網民煮通粉時發現內藏大量穀牛，嚇得急急棄掉。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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「諗住少少幾隻，點知成隊兵！」，該網民早前於facebook群組「將軍澳主場」發文，稱家中有一包未開封的通粉，煮食前看到有幾隻穀牛，以為數量不多便打算繼續食用，沒料放進熱水後，水面竟浮出大量穀牛。

從樓主上載的相片可見，放有通粉的湯煲內已有約10隻穀牛，而用作過水的湯碗更誇張，水面至少有數十隻穀牛屍體，令他不禁指「以為少少，點知成班黑嘛嘛坦克車」。樓主續指，除了有穀牛出現，該包通粉「洗完幾次水都有陣味」，故急急將整煲通粉以膠袋裝起棄掉。

米或意粉等囤積過久，又沒適當存放，容易滋生米象，俗稱穀牛。（網上圖片）

有網民看到樓主的相片直指遇過同樣情況，「我見過，仲煲過𠻹，煲完先見到啲穀牛蛀咗喺啲長通粉入面，要成煲粉掉晒」。亦有人笑言樓主意外擁有「完美嘅生態圈」，指他獲得「優質鮮活高蛋白來源，提供每日所需微量元素」，而樓主亦鬼馬回覆指「食雞蛋好過啦」。

根據食環署資料，穀牛原名米象，是儲藏穀物的主要害蟲之一，通常蛀食大米、豆類、葵花子和玉米等，偶爾也在存放過久的通心粉和意大利粉等麵食中出現。穀牛對人畜、家具和衣物無害，不會叮咬和螫傷人，亦不會傳播疾病，惟會破壞糧食使其價值大幅降低。

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