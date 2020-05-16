生活百科｜雙旋沖水座廁用旋渦沖走排泄物　比直沖式減少濺出細菌

文：裝修佬 2019年12月香港大學發表了一個研究結果，原來有四成人沖廁時不會關廁所蓋。其實不關上廁所蓋有什麼壞處？就是沖廁時濺出的水花會將廁所內的細菌噴出，然後依附於廁紙、牙刷、毛巾及門柄傳播細菌。

現時市面上已經有種新型沖水技術叫雙旋沖水（Double Vortex），因為理論上它所濺出的水花，會比傳統的直沖式沖水少，所以噴出的細菌估計都會較少。

我們進行一個測試，看看兩種不同沖水方式的彈水情況。首先測試的是雙旋沖水式座廁，於座廁內則的兩個射水孔噴水，令沖水時產生旋渦沖走排泄物。接着測試利用傳統直沖式方法，令廁所水由上至下排出沖走排泄物，我們先將兩個座廁的水箱打滿藍色水，再於座廁上鋪一層白紙，然後沖水，重覆3次，看看有多少廁所水彈出來。

實驗結果顯示不同的沖廁方式，都會影響廁所水彈出的程度，新的沖水方式改良了傳統沖水的缺點，但無論用哪一種沖廁方式，都一定要關上廁所蓋再沖水和經常清潔座廁。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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