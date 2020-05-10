生活百科｜細單位造閣樓增空間感　裝修佬教4個留意安全減壓迫感

文：裝修佬 依家新樓盤嘅單位面積雖然愈來愈細，但樓底一般就會比較高，好多戶主為咗增加單位空間感都會考慮打造閣樓嘅，咁打造閣樓前又有咩需要注意呢？ 今日裝修佬就同大家講解一吓啦！

首先是燈光及通風方面的問題，假設閣樓的位置沒有窗戶的話，就要考慮於閣樓安裝分體式冷氣機。另外，因為始終閣樓都是升高了的問題，所以盡量應該減少安裝吊燈，這樣就可以減少壓迫感了。

第二就是剛剛提及到關於樓底高度的問題了，一般打造閣樓時都會建議樓底高度，最少要有3米或者3米以上才算是最理想。最後就是安全問題，記得打造閣樓前要跟師傅講清楚閣樓的用途，將來會擺放什麼物件上去，等師傅可以計算結構方面的問題，以及承重能力方面的情況。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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