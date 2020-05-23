愛文芒進階版│葛珮帆搶訂蜜雪芒2箱$1500　解構「芒果界愛馬仕」

「我可以要兩盒嗎？」民建聯立法會議員葛珮帆日前被拍到，於內務委員會投票程序的14分鐘內，善用時間透過手機落訂2箱共12個的芒果，合共花費1500港元。 一個芒果價值125元？如此名貴的水果旋即受網民關注，原來這是有「芒果界愛馬仕」、「進階版愛文芒」之稱的台灣芒果品種「蜜雪芒」，《香港01》為你找來水果達人，介紹這種又名「高雄4號」的蜜雪芒果有何吸引之處。

葛珮帆利用內會投票選舉主席的14分鐘時間，透過手機落訂兩箱共12顆芒果，合共1500港元。（葛珮帆FB截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

根據台灣行政院農業委員會資料，蜜雪芒又名「高雄4號」，由台灣行政院農委會高雄區農業改良場耗時11年研發，於2016年開售。蜜雪芒果實呈卵形，成熟果「果蒂微凹」；幼果至中果「果皮綠中帶紅」，成熟果實則為「黃帶紅色」。至於味道方面，蜜雪芒「肉質細緻纖維少，糖度13-17 °Brix，果蒂處散發淡淡果香味」；櫥架壽命更達6到8天，比另一款受港人歡迎的愛文芒更長。

這款售價高達每個125元的蜜雪芒有何特別之處？水果商店「U3 Grocery 優質產品/食材專門店」的負責人Jason接受《香港01》訪問時指，蜜雪芒與很多台灣品種如夏雪一樣均為愛文芒果的後裔，除了承繼愛文芒香味濃及甜度高的特點外，更特別是它更帶有花蜜香味，因而被譽為「芒果界中的愛馬仕、進階版愛文芒」。

Jason又指，蜜雪芒今年的產期為最近兩個半星期，產量較少，售賣的地方也不算多，故售價也比愛文芒貴超過兩倍，「舉例來說，愛文芒每枝樹枝可結4至5個芒果，而蜜雪則只有1個」。

他提醒，蜜雪芒外表一般「皮光肉滑」，呈亮麗的桃紅色，與水蜜桃芒的外表有9成相似。不過水蜜桃芒甜味及香味都不及蜜雪，價錢更相差近3倍，加上批發商入貨後大多會更換包裝，故市民購買時要盡量到相熟及信譽良好的商店，以防有人會以水蜜桃芒果充當蜜雪芒出售。

首個取得「蜜雪」授權、具30年的種芒果經驗的台灣屏東農民潘連進向當地媒體表示，目前外銷香港的蜜雪芒每個約450克，甜度超過16度，大多以精緻禮盒包裝；每周限量50盒空運到港，即使是台灣人也要2個月前下訂才能享受美味。

【揀芒果貼士】水果達人教揀最靚愛文芒 附8種芒果分別一文睇清捕捉愛文芒的最佳賞味期：