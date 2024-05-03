揀芒果貼士｜鮮甜多汁愛文芒4特徵果蒂凹或凸好？8大芒果甜度比較

夏天是芒果的季節，又大又香又甜的芒果讓人愛不釋手，水果達人曾分享辨別「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒及它的最佳賞味期。另外，8種市場上常見的芒果，你懂得分辨嗎？它們的特色、肉質味道及甜度等一一詳解。



全球的芒果品種繁多，我們在市面看到的只屬少數，在市場上常見的品種亦較為消費者所喜愛，產地遍及台灣、泰國、菲律賓、澳洲、美國及中國內地。鑑於方便運輸，芒果大概在樹上七至八成熟的時候便被採收，到消費者手上時有些芒果還未熟透。

全球的芒果品種繁多，在市場上常見的較為消費者所喜愛。（Unsplash）

「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒果有什麼分別？

我們曾訪問本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas），他指某些芒果品種，例如是台灣的愛文芒會在「樹上熟」的時候被採收，並以最快的速度運到顧客手上。在「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒之間存在三方面差異，包括外表、顏色及味道，消費者購買時亦能自行分辨。

想試爆汁愛文芒？🥭盧家愛文芒台灣直送空運到港😋👉優惠價即搶！

按圖了解如何辨別「樹上熟」及「被催熟」的愛文芒果︰

+ 8

外表：

樹上熟的愛文芒：蒂頭凹陷，且周圍有點像肩膀聳起的感覺；外型飽滿又強壯、有果粉。

催熟的愛文芒：蒂頭凸起，未及樹上熟的飽滿。

顏色：

樹上熟的愛文芒：外皮以黯紅色為好，因為曬過太陽才會紅。

催熟的愛文芒：紅色過份鮮豔。

味道：

樹上熟的愛文芒：鮮甜多汁，香味濃郁。

催熟的要文芒：甜味較低，也容易爛。

樹上自然熟的愛文芒在台灣叫做「大紅」，多是出口到日本、香港等地的貨色；而被人工催熟的愛文芒，明顯地未及樹上熟的飽滿，蒂頭凸起、果肩不聳，顏色可能太過鮮艷，甜味較低也較易爛。

整顆通紅的愛文芒在台灣叫做「大紅」，多向外地出口。（果道館負責人黃冠雄提供）

愛文芒除了可鮮吃也可做菜，台灣的果農建議可做「芒果炒雞丁」。

【芒果炒雞丁】做法：

1. 洋蔥、甜椒、芒果切塊備用。

2. 將雞胸肉切成塊狀，加入大蒜、蠔油醃味，將雞肉下油鑊炒，盛起備用。

3. 再加熱油鑊，將蒜頭、洋蔥、甜椒等先爆炒，加蠔油調味。

4. 最後將雞丁回鑊，並把芒果放入鑊快炒至收汁完成。



愛文芒的最佳賞味期？

愛文芒的最佳賞味期也是有講究的，剛購買後便急不及待享用，有可能未等到最佳的時機來享用愛文芒。Nicholas解釋購買愛文芒時留意4點︰

按圖了解如何捕捉愛文芒的最佳賞味期︰

+ 5

1. 看表皮，揀紅色為好。

2. 看蒂頭，樹上自然熟的愛文芒，蒂頭是凹陷的。

3. 看果粉，剛摘下的愛文芒表皮有白色的果粉，並會慢慢自然消失，並釋出果油。

4. 當表皮有油亮的感覺時，便到了愛文芒的最佳賞味期，將出油後的愛文芒放入雪櫃，能放上3至4天。

若見到愛文芒表皮長了小黑點，買或是不買？

Nicholas解釋熟成的芒果有濃郁的果香，表皮有小黑斑點也非完全是壞，黑點也是果實熟成的象徵，不過黑斑如果擴大或數量太多，可能是將要變壞及過熟的象徵，挑選芒果時多觀察果皮，握上手軟身的芒果宜盡快食用。然而，亦以愛文芒為例，Nicholas表示有「炭疽病」的愛文芒，表皮佈滿黑斑，便不宜食用。如果表皮有嚴重的「水傷」也會影響愛文芒原有的風味。因此，果農在種植愛文芒時一定會將袋子套好，避免水氣跑進了愛文芒形成「水傷」。

芒果品種如此多，你認識的有多少？記者討教Nicholas有關市場上常見的芒果品種，分別有愛文芒、貴妃芒、金煌芒、烏香芒、凱特芒、水仙芒、象牙芒及呂宋芒8種，它們之間的成熟期、重量、肉質味道及甜度各自有以下特色。

點擊下圖了解8種常見的芒果特徵︰

+ 25

1. 愛文芒

從美國佛羅里達州引進的品種，適合台灣的氣候，是台灣最廣泛種植的品種。外表色澤鮮豔，果皮紅，果肉黄，香氣濃郁，口感滑順。

成熟期：5至8月

重量：重半公斤

肉質味道：皮薄肉細，纖維少，肉厚多汁，香味濃郁

甜度：含糖量達13至16度



2. 貴妃芒

是嫁接土芒果培育而成的品種，較耐藏及耐放，經濟價值高，每顆約$300港元，貴妃芒助改善不少果農的生活。

成熟期：6月下旬至7月上旬。

重量：平均1至1.2公斤重，比愛文芒大一倍。

肉質味道：果籽很薄、肉質厚、密度高。

甜度：平均在16度以上，甚至高達20度。



3. 金煌芒

可耐得住長途運輸，受消費者歡迎，皮和肉都是金黃色，多是催熟的果實。

成熟期：6至7月。

重量：果特大，重達1至2.5公斤。

肉質味道：果籽特薄，佔果重的4至5%，纖維少，肉質嫩滑有彈性，口感極佳，香味濃郁。

甜度：味特甜，含糖量達17度以上。



4. 烏香芒

在日治時期已引進台灣，當時因不能適應台灣的水土，2年才能收成一次，不符合經濟效益，經多年改良後才逐漸適應台灣的環境。深綠色的表皮並不討好，成熟了也不轉色，較難大量種植及推廣。

成熟期：每年7月中、下旬左右成熟，比愛文芒晚約半個月。

重量：約半公斤。

肉質味道：有龍眼香氣，肉質比較紮實，纖維細。

甜度：平均可達16度。



5. 凱特芒

從美國佛羅里達州引進台灣的品種，果皮底色黄或橙黄又帶點紫紅果實飽滿、果型大，呈寬卵形，厚而豐滿。

成熟期：約8月中到9月初。

重量：約1至3公斤。

肉質味道：香氣比較淡，肉質比較紮實有彈性，汁多，甜中帶酸。

甜度：平均可達16度。



6. 水仙芒

皮肉明黃鮮豔，是泰國人鍾愛的芒果之一，也是對外出口的主要品種，在市場上也比較常見，香味類似水仙花，因此得名水仙芒。

成熟期：6月至8月。

重量：比普通芒果細長窈窕，大小均勻，重半公斤至1.5公斤。

肉質味道：清甜汁多，稍有酸味和香味，果肉比較挺身。

甜度：平均達12至14度。



7. 象牙芒

金黃色果皮薄而光滑，果肉淡黃色，果狀呈長卵圓形，果彎明顯，果形似初生象牙，故稱象牙芒。

成熟期：6月下旬至8月上旬。

重量：屬大果品種，重半公斤至1.5公斤。

肉質味道：肉質細膩，纖維少，汁多味甜，有蜜香。

甜度：平均達12至14度。



8. 呂宋芒

原產菲律賓，果彎微，呈卵圓形，果嘴明顯，果皮金黄光滑，果肉橙黄色。

成熟期：一年四季。

重量：約130至250克，屬小果型。

肉質味道：纖維少，長於菲律賓北部的較實淨，味道偏酸；長於南部的質感偏軟，甜度較高。

甜度：平均達12度。

