發霉芒果切黑點照食　台男肚痛看急症　醫生：可致命【健康百科】

水果變黑還能吃嗎？有些人不想浪費，會把變黑部分切掉繼續吃，但後果可能極嚴重！台灣有醫生分享案例，指有病人見一個芒果長滿黑點，可能已發霉，病人卻切掉變黑部分繼續吃，2天後肚痛不適要去醫院看急症，且出現噁心及嘔吐的症狀。醫生指有黑點的水果已長了黴菌，有可能引起黴菌性腸胃炎，嚴重可以致命。而2009年時，台中一名男子因吃了一個發霉的梨子，引發急性肺水腫險送命。

芒果香甜可口，是不少人的至愛。（示意圖／資料圖片）

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把水果發霉部分切掉就照樣吃，不少人都會這樣做，但當中風險非常高。台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在東森節目《醫師好辣》上分享，指上周有一名病人求診，表示其媽媽買了很多芒果回家，放了兩三天後，家裏開始有果蠅在飛，芒果亦已出現黑點，聽起來已有點嚇人。但因為病人本身很節儉，用刀把芒果的黑點削掉便繼續吃，他稱吃下去已發現味道很酸，且越吃越不對勁，果肉味道亦變得臭酸，他吃了兩三口才願意將芒果丟了，2天以後需去看急症。

病人稱他吃芒果後肚子脹痛，更感到噁心、嘔吐。張醫生解釋，水果出現黑點，即當中長了黴菌，菌絲已經長到果肉裏面，切掉變黑部分不見得就切得乾淨，因黴菌可能已殘留在果肉裏，吃到太多黴菌，會造成黴菌性膠胃炎，嚴重時可能會喪命。

2009年時，台中一名男子吃下爛了一半的梨子，不到6個小時即出現呼吸困難，引發急性肺水腫，差點送命。後來發現，該個爛掉的梨佈滿肉眼看不到的「鐮刀黴菌」，該種菌會透過微血管內的細胞釋放大量毒素，直接影響肺部導致急性肺水腫，因此，如發現生果已發霉，代表整個水果已長滿菌，根本不宜食用。

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