洗鮑魚滲粉紅液體如出血　網民嚇窒急問食唔食得　專家有解釋！

洗鮑魚時驚見粉紅液體，都咪話唔驚！有網民日前稱買鮑魚回家享用，沒料「第一次見到鮑魚洗出紅色水」，急問網民能否繼續煮熟食用。原來所謂的粉紅色，或其實是鮑魚消化道液體，香港海鮮業聯合總會主席李彩華認為，鮑魚運港已有一段時間，體內飼料應已消化完，一般極少再滲出粉紅色消化道液體，形容是次情況較罕見。

有網民日前圖文並茂稱「第一次見到鮑魚洗出紅色水 」，詢問能否繼續煮熟食用。（fb群組「今晚煮咩海鮮？」圖片）

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昨有網民在facebook群組「今晚煮咩海鮮？」上載圖片，相中切開仍連殼的鮑魚竟滲出粉紅色液體，狀甚恐怖，上載者指首次洗鮑魚時出現這情況，並問「係咪唔要得？」引來網民熱烈討論，有人指出這或是鮑魚消化道的液體，估計是有人曾餵飼鮑魚食龍鬚菜，鮑魚消化後致消化道液體呈現粉紅色，沒有毒性，又指如鮑魚食新鮮海帶，消化道液體則是綠色。

有網民估計是鮑魚消化道的液體，香港海鮮業聯合總會主席李彩華認為估計合理，由於鮑魚運來香港已有一段時間，什麼飼料都消化完，所以甚少再滲出粉紅色消化道液體，形容今次個案比較罕見。（資料圖片/電視截圖）

香港海鮮業聯合總會主席李彩華看過有關圖片後，稱甚少聽聞這現象，但認為網民的估計合理，他指因鮑魚從外地運港，通常最少都要一日時間，期間無人再餵飼，所有飼料都會消化完，故鮑魚抵港後甚少聽聞出現滲出粉紅色消化道液體，相信今次事件是個別例子。

李彩華又說，不少市民買活鮑後，都被脫殼難倒，他指其實要撬甩硬殼，除了用刀切走外，亦可以「用熱水過一過」，就可以清走硬殼，其後用刀切走內臟，再用刷刷洗鮑魚邊，擦走黑免污垢，最後用水沖洗即就可以烹調。

（fb群組「今晚煮咩海鮮？」）

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