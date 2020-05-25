【冷知識】三文治面世逾250年　發明原因同一個爛賭貴族有關

三文治是不少人的早餐之選，但你知道這方便的食物是如何發明的嗎？已面世逾250年的三文治其實源自英國，因一名嗜賭的貴族懶得以手拿肉，令妻子不得不想方法讓他好好食飯，因而發展出「麵包夾肉」的食法，其後更演變成揚名世界的食物。

三文治大家食得多，原來起源竟與英國一名嗜賭伯爵有關。（資料圖片）

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關於三文治的來源，外國一般有兩個說法，均與英國貴族蒙塔古（John Montagu）有關。蒙塔古又名三明治四世伯爵，其領地位於英國肯特郡的三明治村（Sandwich），他曾擔任英國上議院議員、海軍大臣、郵政大臣及駐外使節等要職。

三文治的來源一般有兩個說法，均與英國貴族蒙塔古（John Montagu）有關。（資料圖片）

相傳蒙塔古非常「爛賭」，不時通宵達旦打橋牌，連午、晚餐也是在賭檯上邊賭邊食。由於用手拿肉會沾上油，打擾玩牌過程，有時蒙塔古還會只顧賭博而不好好食飯，其妻子見狀忽發奇想，將已煮好的肉及生菜放在麵包中間讓丈夫及貴族朋友們夾住食。

蒙塔古吃過妻子製作的「麵包夾肉」驚為天人，認為不但美味，同時能節省時間，漸漸這食法便於社交圈子內流行起來，並以蒙塔古領地名稱「三明治」命名。

至於另一說法則指，擔當多個要職的蒙塔古作為公務員，不時要閱讀大量文件，為了避免用餐時令油污沾上文件上，遊歷經驗豐富的他參考了地中海人的飲食習慣，以麵包夾住煮熟的肉進食，因而發明了三文治，並獲廣泛流傳。

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