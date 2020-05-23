【台灣芒果】愛文、金煌、夏雪、蜜雪點分？　達人教3大靚芒貼士

夏天為大地帶來各種時令水果！早前立法會議員葛珮帆被拍到於內務委員會的投票時段，花1500港元以手機落訂兩箱共12顆台灣蜜雪芒果，再次令台灣直送生果成為網民熱話。想食靚生果也要識揀，《香港01》找來水果達人，教你分辨各種台灣芒果及選擇靚芒果的貼士，同時推介被封「水果界新貴」的牛奶果及「黑糖芭比」蓮霧。

蜜雪芒又名「高雄4號」，由台灣行政院農委會高雄區農業改良場耗時11年研發。（台灣行政院農委會高雄區農業改良場網頁圖片）

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台灣芒果品種繁多，愛文、金煌、夏雪以及近日引起討論的蜜雪都深受港人歡迎。又名「高雄4號」的蜜雪芒被形容為「肉質細緻纖維少」，不但承繼愛文芒香味濃及甜度高的特點，更帶有花蜜香味，故被譽為「芒果界中的愛馬仕、進階版愛文芒」。

除了蜜雪芒外，網絡水果商店「果道館」負責人黃先生接受《香港01》訪問時介紹指，各款台灣芒果各有特色，「愛文」就是其中一種外銷到香港及日本的熱門貨色，以又香又甜見稱，加上價錢相對平穩，一向有固定「粉絲」支持。

捕捉愛文芒的最佳賞味期：

至於「金煌」則以芒果肉為賣點，比起其他芒果更大顆，不過相對缺乏香味；而「夏雪」則混合了土芒果、愛文及金煌的特點，甜度及香味兼備，是近年興起及受歡迎的品種，不過因產量少及必須於樹上熟，其價錢也較其他芒果為高。

另一種同樣作外銷的「黑香」芒果外表稍有不同，即使熟透後也是綠色為主，看上去有一點點黃色。其外皮較厚，要待摸上手感到變軟才是最佳食用時期，吃下去則帶有龍眼味，一般於每年6月底發售。

想嘆靚芒果也要識得揀，黃先生舉出3大貼士，教大家選到最佳賞味期的芒果。以愛文芒為例，黃先生指出，只要芒果大部分範圍為紅色，即代表芒果「已算不錯，屬可以吃的水平」，因芒果樹上種植時大多已入袋保存，受太陽照射的角度影響，並不會全個均是紅色，故如約三分二個是紅色，其餘位置顯示漸層色即可入手。

除了顏色，大家購買芒果時也可留意有否黑點，「皮光當滑」當然最好，但受運輸過程影響，如芒果表皮上有小量黑班點，也不代表不能進食。不過若芒果出現大片黑班，則可能是「患病」或已變壞，便不適合進食。另外，黃先生教路，選芒果時可留意蒂頭，樹上熟的芒果蒂頭是凹陷的，部分更會有少量果蜜流出。

他續指，如芒果表面變得油亮，或蒂頭已流出果蜜，則代表芒果已「十分熟」，是最佳食用時期。這時如想延長芒果的食用期限，可以報紙包住芒果放進雪櫃，一般可保存約一星期。

【揀芒果貼士】水果達人教揀最靚愛文芒 附8種芒果分別一文睇清

同場加映：圖解8種芒果的特色：成熟期、重量、肉質味道及甜度的比較

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「黑糖芭比」蓮霧不但以大顆取勝，高甜度也是主要賣點。（台灣農委會農業知識入口網圖片）

除了芒果外，水果達人亦分別推薦了兩款大熱台灣生果，識食的大家不妨一試。黃先生指出，2年前推出的新品種「黑糖芭比」蓮霧是其中一款受港人歡迎的特色生果，不但以大顆取勝，高甜度也是主要賣點。

台灣行政院農業委員會資料形容它的果肉「結實且爽脆多汁、糖度平均約12 °Brix，甜中帶酸，風味宜人」，相當適合用作送禮。不過黃先生指，目前「黑糖芭比」蓮霧限於4月收成，故以團購出售為主，想食的話可能要留意收成季節。

【水果新貴】紫鑽牛奶果鐵質是蘋果4倍 抗氧力高必吃星蘋果？

牛奶果的果肉香甜滑嫩，質感像果凍。（游游農產）

而水果商店「U3 Grocery 優質產品/食材專門店」負責人Jason則推介近日成功「入屋」的牛奶果。牛奶果本名為「金星果」，別名「星蘋果」，本為越南的野果品種，早年引進台灣栽種，分為紫色及黃綠色兩品種，外表介乎於蘋果與山竹之間，果汁呈乳白色，味道則清甜帶爽，並有牛奶香味，猶如食蒟蒻或啫喱。

牛奶果之所以成為生果新貴，全因其極高的營養價值，其鐵質含量比同等份量的蘋果及提子高4倍，加上含豐富花青素，抗氧能力高，有助維持心血管健康。另外，牛奶果也含豐富水溶性纖維及蛋白質，能提升免疫力，令它成為新興「super food」。