【木村花自殺】《雙層公寓》腰斬　網民急刪欺凌留言免被追究

Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》（Terrace House Tokyo 2019-2020）參加者、日本女子摔角選手木村花疑不堪網絡欺凌自殺身亡，終年22歲。木村花死訊曝光後，《雙層公寓》隨即宣布腰斬，網絡欺凌問題也再次受到關注，其社交網站突然出現刪留言潮，部分網民疑因害怕被「起底」及惹官非，紛紛刪去涉及惡意攻擊的留言，甚至是直接註銷帳戶。

《雙層公寓》參加者兼職業摔角手木村花自殺，終年22歲。有指她因不堪網絡欺凌，選擇輕生。（木村花Twitter）

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木村花在《雙層公寓》中，因一件「珍貴如生命」的摔角戰衣被男室友小林快錯手洗至縮水及甩色而引起爭執，她一時激動得將小林快的帽撥走，又大數對方去京都旅行時只肯用200日圓（約14港元）。最終小林快決定退出節目，並指會籌錢賠償，惟事件令木村花的形象急轉直下，節目播出後多個討論區及Twitter等均出現針對她的惡意攻擊。

木村花出事前曾於Instagram上載一張與愛貓合照的照片，表示：「我愛你、要活得快樂和長壽。對不起」(Instagram@hanadayo0903）

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至前日（23日）凌晨，木村花於社交網站上載多張血淋淋的割脈照片，自嘲人生「不被人所愛」，又向母親、愛貓及網民道別，其後事務所證實她離世的消息。有網民對木村花生前受到大量毒舌攻擊感不忍，將「酸民」在其社交網站上留下的侮辱留言，如「去死」、「消失」及「噁心」等截圖，並公開相關帳戶名稱，希望為她取回公道。

有評論認為，木村花之所以走上絕路，是因為《雙層公寓》製作單位以剪輯方式放大了她的缺點，令她由性格爽直之人變成「小器鬼」，而Netflix亦決定抽起餘下兩集，未知會否擇日再播。（《雙層公寓》畫面）

而一眾曾留言的網民收到消息，疑因害怕被起底或惹上官非，趕緊將相關留言刪除，甚至有人直接將帳號註銷，令木村花的社交平台於死訊傳出後出現刪留言潮。不過有網民卻相反，未因木村花離世而收歛，反而高調慶祝「她終於消失」，令粉絲怒極呼籲事務所採取法律行動，追究相關網民的刑責。

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