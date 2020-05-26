將軍澳豬肉檔店員腳踩砧板換價錢牌　街坊震驚：完全無視衛生安全

外出購買食材或用餐多多少少也會遇到衛生不佳的情況，不少人都會以「眼不見為乾淨」自我安慰，不過將軍澳有街坊卻目擊恐怖一幕，發現有豬肉檔店員更換價錢牌時，竟直接踩上切肉砧板，直言行為「完全無視衛生安全」，相片引來網民熱議。

有將軍澳街坊於區內街市目擊一名豬肉檔店員直接踩上切肉的砧板上更換價錢牌。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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「眼不見為乾淨，見到無理由唔出聲。」有將軍澳街坊於fb群組發文，稱昨午經過當區的寶盈香港街市時，見到一名豬肉檔店員直接踩上切肉的砧板上更換價錢牌，直指該店員「完全無視衛生安全」。

樓主忍不住即時向店員投訴，對方遂表示會消毒，惟未有明確說明消毒方法。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

樓主忍不住即時向店員投訴，對方遂表示會消毒。然而當樓主問到店員如何消毒時，對方卻支吾以對，故他只好貼出相片，呼籲街坊小心。帖文引來網民熱議，不少街坊留言直指涉事店員行為妄顧衛生，「救命！以後都唔敢去買」、「一定係企上去踩死啲細菌」。

亦有人稱相關情況已非首次發生，「其實已經好多次㗎啦，所以從來唔會喺佢鋪頭度買現成肉食」、「唔講得少，鞋底幾多細菌幾污糟，踩上張豬肉枱度隔籬，仲有一大嚿豬肉你夠膽你就去買啦」、「其實好多地方啲豬肉未斬開掛上鈎前，都係一隻隻喺地下拖行，只不過唔係好多人見過，所以最緊要買到返屋企建議用洗浸方式清洗乾淨」。

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