何鴻燊逝世│黎芷珊李小龍都係賭王親戚　娛樂圈家族關係一文睇清

賭王何鴻燊昨（5月26日）在養和醫院與世長辭，享年98歲。回顧其傳奇一生，雖出身香港名門何東家族，但幼時家道中落，需靠自己打天下，擁有四房十七子女的他，家大業大原來在娛樂圈也有不少親戚遠親，陳子聰為女婿奚夢瑤為兒媳係人都知，勢估不到在圈中屹立多年的黎芷珊，原來和他也有極親的關係。

澳博榮譽主席何鴻燊是香港第一任首富何東的侄孫，並且有「賭王」稱號。（資料圖片）

何鴻燊是何東姪孫，亦即是何東爵士弟弟何福的孫兒。何東家族在香港為四大家族之一，成員大多擁有非凡成就，何東本人即為香港第一任首富，曾任職怡和洋行總經理， 1897年辭任時已擁有逾200萬身家。1906年，何東更成為第一個在太平山山頂居住的中國人。

何氏家族中包括不少娛樂圈名人，當中包括與賭王關係較近的侄女黎芷珊、二房女婿陳子聰、四房媳婦奚夢瑤。跟何鴻燊有遠親關係的，還有藝人陳復生、翁靜晶及李小龍。

1. 侄女──黎芷珊

黎芷珊姑姐是賭王元配黎婉華，她會稱呼賭王為「Uncle Stanley」。（資料圖片）

黎芷珊姑姐是賭王元配黎婉華，其父黎志忠是黎婉華胞弟。黎芷珊曾表示小時候每逢聖誕節與農曆新年，都會到何家開派對與拜年，她會稱呼賭王為「Uncle Stanley」。黎婉華去世後，兩家人便減少接觸。但何鴻燊未有忘記這個侄女，當黎芷珊想找工作時，曾得賭王姑丈幫助加入TVB兒童節目組，讓其有穩定工作。

2. 女婿──陳子聰

何超儀丈夫陳子聰。（資料圖片）

賭王二房千金何超儀丈夫陳子聰，年輕時是娛樂圈著名模特兒。其外公馬保是太平餅乾創辦人，父親陳滋民本是會計師，後移民澳洲墨爾本後開餐館。陳子聰年約20歲時回港做兼職模特兒，後轉為演員及樂隊成員，有傳他遇上何超儀前很花心，曾經同時有近10個女友，從未試過拍拖逾兩年，拍得最耐而又修成正果的，便是何超儀。

3. 媳婦──奚夢瑤

何鴻燊四房兒子何猷君妻子是超模奚夢瑤。（何猷君微博）

1989年出生的內地模特兒奚夢瑤，擁有身高178cm。她在2010年首次參加巴黎時裝周後，翌年即成為「Givenchy」全球廣告的亞洲模特，後來更成為不少一線品牌，包括「Victoria's Secret」的寵兒。她與另外三位中國超模劉雯、孫菲菲、秦舒培被封為「四大金剛」，事業平步青雲。

何鴻燊四房兒子何猷君比奚夢瑤小6歲，兩人在2017年參加內地戀愛真人秀節目《愛的時差》中擦出愛火，後來兩人正式交往，並順利牽手步入婚姻階段。兩人去年更為何鴻燊產誕下第一個男內孫何廣燊。

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4. 遠房親戚──陳復生

前女星陳復生，前夫是何鴻燊胞妹十姑娘何婉琪的兒子何東舜銘。（電視劇《天龍八部》劇照）

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曾因演出《天龍八部》而有「最美阿紫」稱號的前女星陳復生，於1989年與何鴻燊胞妹十姑娘何婉琪的兒子何東舜銘（原名麥舜銘）結婚。惟兩人婚姻只維持21年，於2010年離婚。其25歲女兒麥景榕近期也加入娛樂圈，主持TVB節目以及廣告工作。

5. 遠房親戚──翁靜晶

前藝人翁靜晶與何彪在去年６月於香港聖約翰座堂舉行婚禮。（資料圖片）

近年積極打假和尚的前藝人翁靜晶，於去年6月與何東爵士曾孫、何鴻燊堂侄何彪舉行婚禮，成為何氏家族一員，也與何鴻燊牽上親戚關係。

6. 遠房親戚──李小龍

國際巨星李小龍與何鴻燊有遠房親戚關係。(電影《精武門》劇照)

何東有一名同母異父弟弟何甘棠，雖然他未有馳騁政商界，但家境富裕，一直過着妻妾成群的生活，後來他在上海與情人張瓊收養了一名歐亞混血的女兒叫何愛瑜，亦即是李小龍的生母。換言之，李小龍與何鴻燊也算得上有遠房親戚關係。