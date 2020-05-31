迷你空氣清新機有效嗎？台灣用家開箱即後悔　網民拆解內裡乾坤

世界各地近幾年空氣品質越來越糟，市民除了外出戴口罩外，也會選擇在家中放置空氣清新機，讓自己不會因為髒空氣而過敏或身體不適。台灣有網友近期發文分享，表示自己購入了一台迷你空氣清新機，但拆開機體發現裡面只有幾條線路和顯示燈，她擔心自己是否被詐騙，於是詢問網友，對此，有內行網友解釋該機體的運作方式，並表示原PO買的機器確實是有功能的。

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原PO在Facebook社團「爆系知識家」發文，她說自己之前看到有人分享迷你空氣清新機的資訊，於是心血來潮買了一台，但拆開機體後發現塑膠外殼內只有幾條線路和一個燈光顯示器，令她傻眼，原PO表示「因為我不懂，所以我是不是也被糊弄了」。

▼▼▼迷你空氣清新機有效嗎？點圖看網民留言▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】