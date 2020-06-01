港媽去飲打包好多盒　阿仔興奮打開遭「連環打擊」笑死網民

食得是福，外出食飯如有剩，打包回家不浪費。有網民近日分享早前媽媽去飲宴後打包的趣事，樓主指他某天在家感到肚餓難耐，剛好媽媽回家「拎咗好多嘢」，他看到是食肆打包用的發泡膠盒時，即興奮衝前，沒料開了一盒又一盒，竟然全部是壽桃。帖文笑倒大批網民，不少人即時諗起「亞視台慶掟壽桃」的經典一幕，笑言：「伯母去完台慶？」

。（fb圖片）

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該名網民昨晚在facebook發帖分享曾發生的一件爆笑事，他指某晚媽媽去完飲宴，甫回到家就對他說：「喂阿仔，我拎咗好多嘢返嚟食！」樓主形容當時肚餓的他剛好行出客廳，「心諗好肚餓，嗱嗱聲食啲嘢先」。

不過，當樓主逐一打開發泡膠盒，等着他的並不是什麼宴會常見的佳餚，「第一個盒，壽包（桃）；再開第二個，壽包；第三個，X你又係壽包」，他才知道媽媽拿回來的全是壽桃，讓他哭笑不得。

帖文一出，網民也被樓主與媽媽的互動逗笑，甚至聯想起亞視台慶晚會「對空凳掟壽桃」經典一幕，開玩笑問伯母是否「去完亞視台慶啊？」另有人就猜想伯母其實有暗示，「伯母係咪就快生日，驚你唔記得」。

（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定) 」）

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