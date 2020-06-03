裝修實例｜新港城500呎3房2廳　50萬玩日系田園風營造小清新溫馨

文：裝修佬 日系裝修設計不只有簡約風，混搭田園風格可以營造意想不到的溫馨活潑家居。今日裝修佬帶大家參觀採用日式田園設計風格的500呎單位，感受柔和溫暖的小屋！

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單位基本資料：

馬鞍山新港城 / 實用513呎 / 3房2廳改成2房2廳 / 工程費用約50萬 / 居住人數2大

單位業主是一對新婚夫婦，喜歡和式設計，設計師Jonathan除了想加入日系元素之外，加入了人們容易接受田園風的元素，效果清新，親和力強。

家居以舒服觀感為主，用色方面較為豐富，以淺木和白色為主，另用earth tone灰、藍和綠色配搭，想為家居帶來溫馨家庭的感覺。

客廳設計：打破典型格局

設計師將書房與客廳融為一體，令客廳空間感大增。（裝修佬提供）

原本單位間隔為典型的3房2廳，由於業主想客廳視覺觀感上更寬敞，Jonathan把廚房改為開放式，同時把頭房改造成半開放式書房，廚房和書房融入客廳，令視野能延伸得更遠，大大加強空間感。（裝修佬提供）

田園風的設計著重溫暖和潑，除了使用木元素之外，亦加入了不少有活潑感覺的裝飾。客廳的牆身以白色為主，但為帶出柔和感覺，Jonathan採用了白色磚紋牆紙。白色磚紋令牆身更有質感，同時不會過於花巧，反而能有效襯托各種家居擺設。

白色牆身令客廳更光亮，但客廳牆身不只有一種顏色，梳化依靠的牆身則用了粉藍色，營造客廳的柔和感。

傳統飯廳c字櫃牆身很多人會選擇以鏡面增強空間感，本次單位則配搭了灰色花磚，營造田園的可愛感覺。

業主不會在書房長時間工作，對書房私穩和寧靜度要求不高，因此Jonathan便把書房打通客廳。書房以木色的重心，木地台令日系感覺大增。

由於客廳著重空間感，所以儲物位置並不多，但業主希望有更多的儲物量，為補償廳沒有電視機櫃，所以書房地下造了儲物木地台和木櫃。

浴室設計：和式風呂

這個單位其中一大亮點是將兩個廁所合併打造一個和式風呂淋浴間。（裝修佬提供）

書房對面一道白色趟門後的浴室同樣是單位一大亮點。原本單位有1個浴廁加1個廁所，Jonathan考慮到業主對和式設計的喜愛，便把2個廁兩合為一，加大浴室空間，變成一個可以容納浴缸和企缸的沐浴間，並設計成和式風呂。

Jonathan挑選細條木紋磚去鋪設整個浴室空間，同時分開淋浴與浸浴的空間，更搜羅了一些如小木椅，木水桶等和式風呂物品，營造日式風呂效果。

主人房設計與客廳稍有不同，以老式田園風格為主調。床架，床頭板及床頭櫃都使用深色木板製造，質感和顏色令房間更沉穩放鬆，達到睡房用作休息的最重要用途。

開放式廚房利用淺灰色來劃分煮食區域，廚櫃門的簡約花線，配搭上白色長方磚作背牆，拼貼出美國田園小屋廚房的風味。

半腰的雲石檯面上設置了金屬邊的木架用作擺放精緻的飲食用具，在日式田園風中加入少許輕工業風的裝飾，是意想不到的搭配。

田園木屋中的木橫樑在現今的住宅實在少見，設計師將著實用用途的木橫樑轉變成設計元素，令田園感大增。（裝修佬提供）

玄關位置有一幅黑板磁石牆，緣由是業主二人喜歡去旅行和拍照，Jonathan參觀他們的舊居時見到他們有相架牆，所以想用類似的方法讓業主可以展示照片，因此在玄關處加設了黑板磁石牆，更換內容時，彈性變得更大更容易處理。

Jonathan著重家居的設計元素，每一個空間細節也經過心思熟慮，希望客人到訪每次都會發現新鮮事物，處處驚喜，令家居更耐看。

他考慮到田園木屋中的木橫樑，是現今樓宇不再出現的東西，因此他把原來代表著實用用途的木橫樑轉變成設計元素，安放在單位走廊的天花板，為其加添象徵意義，同時令田園感大增。

大門旁邊的廚房還有一個讓人驚喜的心思細節，雪櫃旁邊的櫃身能拉出一面全身鏡。Jonathan考慮到直身鏡所需的位置不多，所以利用了櫃的24吋深度，把鏡藏入去。只要把把藏雪櫃的空間加闊少許，就能做到這設備，業主在出門時候就能拉出全身鏡作整理。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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