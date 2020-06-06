收樓報告｜房協沙田綠怡雅苑有5大驚喜位　廚櫃圓角處理夠貼心！

文：裝修佬 有人說房協項目遠不及私樓質素高，亦有人表示房協項目不進行大裝修的話是不能入伙，這個說法你們相信嗎？今天帶大家來到一個房協新建成的屋苑，綠怡雅苑一探究竟。

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首先帶大家到廚房，這個廚房都相當寬敞，而且收樓時亦包括了一組L形上下廚櫃以及基本煮食爐具，近門口的位置，更貼心地造了圓角處理，最後廚櫃門亦配置有品牌的緩衝鉸，相當不錯。

之後就到浴室，房協考慮到企缸去水的重要性，所以就採用了酒店式企缸的去水方法。而且企缸更採用三趟浴屏，令戶主進出企缸時就更寬敞。

綠怡雅苑是位於沙田的房協項目。（裝修佬短片截圖）

而地板方面更是驚喜，用上了真木地板，這方面就比一般的私樓交貨質素高。

最後就是油漆手工問題，其實就可以考慮一下進入執灰、補油的工程，因為現在所見牆身有一定瑕疵，補油後可令效果更佳。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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