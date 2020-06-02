【動物之森／動物森友會】攻略｜6月昆蟲圖鑑、物價！螢火蟲夏祭

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，北半球來到 6 月，正式進入夏天，螢火蟲將全年唯一個月份在島上出現，一到晚上就能看到點點「星火」在空中閃爍。但欣賞漂亮的螢火蟲時，也有另一個夏天「特產」等大家，就是身邊時常會有蚊子出沒，更會發出拍翼聲，和現實中一樣煩人。馬上為《動物之森》島友們帶來 6 月昆蟲圖鑑、捕捉方法，以及各種昆蟲的物價（賣出價）。

《動物之森》6 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 48 種，6 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 44 + 43 + 42

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6 月特定昆蟲出現及捕捉法：

哥利亞大角花金龜﹑彩虹鍬形蟲﹑日銅鑼花金龜：

在樹上隨機出現，開圖鑑建議去素材島，清空島後只留 4 棵椰子樹，很容易能刷新到這三隻新昆蟲（哥利亞大角花金龜較稀有）。

螢火蟲：

捉多隻螢火蟲放在地下也不錯（遊戲截圖）

晚上 7 時後，走到河川旁就很常會見到，而且有時會多隻同時出現，就算不捕捉牠們，也能為島上增添氣氛。

蚊子：

夏天最擾人的昆蟲，蚊子在《動物之森》中也會發出拍翼聲，而且在會角色身旁出現。蚊子的體積極細，不開聲音的話有機會看不清。