【動物之森攻略】6月新娘婚禮活動登場　全超靚家具入手方法詳解

進入六月後，《動物森友會》開啟了新的一連串活動，首先登場的就是長達 1 個月的婚禮活動。從 6 月 1 日開始，只要一進遊戲西施惠就會提醒大家六月新娘好像很幸福，接著巴獵就會打電話給你求救，這時只要前往攝影棚就可以直接開啟活動任務了！

到達巴獵島，就可以看到這次的主角─莉詠與健兆，莉詠會提出以各種佈置的主題與要求，玩家只要按照指示開始佈置婚禮拍攝場地就可以了。完成拍攝後會得謝禮─婚禮道具與「愛的結晶」，「愛的結晶」可以拿來與健兆換取婚禮相關的家具。▼▼▼

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這裡要注意的是，每個人能獲取的「愛的結晶」數量不同，前六天可獲得的數量最多只有 11 顆，可獲取的家具也只有基礎的那幾個。但從第七天後將可獲得最多 15 顆的愛的結晶，家具的種類也會增加。想要獲得更多的結晶，就必須在有限的空間中塞滿「符合要求」的道具喔！▼▼▼

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整個六月都是滿滿的幸福泡泡，每天前往巴獵島幫這對恩愛的夫妻拍紀念照，就有機會收集全套婚禮系列家具。目前已知想要收集全套家具，至少需要 261 顆結晶，扣除拍攝後可以收到的道具回禮，也需要 180 顆結晶才能換取其他所有道具。把握每次拍照的佈置要求，盡可能在閃瞎之前快速取得家具吧！

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