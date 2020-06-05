腳痕、腳臭一定係香港腳？17歲台男腳板臭崩崩　醫生揭恐怖真相

日頭赤炎炎，全城高溫狂飆，皮膚科門診也陸續出現因腳臭所苦的患者。台灣一名17歲高中弟弟一踏進診間，媽媽開始瘋狂抱怨「他腳臭到不行！」在家中二樓就能聞臭辨位，焦急詢問是否得了香港腳。他還沒脫鞋，醫師已聞到一股超濃郁臭味，接著驚見腳底一片白白爛爛、佈滿小洞的「鹹魚蒸蛋」，畫面令人秒震懾。

17歲台男腳板臭崩崩非香港腳？一除鞋隻腳白雪雪 醫生揭恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

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認識「足蹠蠹蝕症」（點圖放大▼▼▼）

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蔡逸姍建議，若出現類似情形應先就醫，由醫生診斷確定為「凹陷狀角質溶解症」後，開立外用抗生素藥膏或以藥水治療，由於汗水會提供細菌良好的生長環境，除了治療藥物外，再搭配使用強效止汗劑、勤換鞋襪或穿強吸汗力的棉襪，保持乾爽，效果更好。唯有罕見的嚴重個案，才需口服抗生素治療。

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