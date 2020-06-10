【裝修實例】大角咀君匯港541呎2房2廳　70萬營造新式北歐典雅風

文：裝修佬 歐式風格設計一般人會覺得是豪宅專利。然而近期一種新式的北歐風興起，包含著歐式建築的典雅又不會過於華麗繁瑣，著重北歐風講求的簡約。今日裝修佬帶大家參觀大角咀輕侈北歐設計風格的500呎單位！

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單位基本資料：

大角咀君匯港 / 實用541呎 / 2房2廳 / 工程費用約70萬 / 居住人數2大

單位業主是一對年輕的新婚夫婦，喜愛這種輕侈的北歐風，期望風格不平凡，有新奇的亮眼點，也希望能有與別不同的色彩。室內設計師Pian特意為他們選了一款特別的紫灰為主題色，以紫灰色調營造典雅的風格。

今次的傢俬大部份都是由設計師特意訂造，配合整體顏色之餘，也於細節設計上花了不少心意。

客廳設計：自然光滲透空間角落 歐式花線特色牆

設計師以一款特別的紫灰為客廳主題色，以紫灰色調營造典雅的風格。（裝修佬提供）

從大門進來，左手邊是一個紫灰色的訂造櫃，上半展示架以金鋼邊框設置，從背面滲出柔和燈光，下半雪白的雲石檯面和紫灰櫃面搭配。前方的的雲石飯桌是延伸桌，除了兩側拉開提升桌面空間，由於桌面以面白底黑的配搭，收起來時為視覺上增加了有趣的層次感。

單位原先客廳呈方型，觀感稍窄，不利於安排傢俬的擺放。為了令空間更寬敞，Pian選用了靠背較矮的訂造梳化，以傢俬去劃分客廳和飯廳，保持空間開揚。梳化顏色亦經配襯過，以白色為主，底部與背部使用主題色紫灰色調，令梳化與飯廳櫃連成一線。梳化的金屬腳線條輕盈，符合北歐簡約的理念。

梳化前方的電視特色牆，連結了走廊暗門，以灰色為底色，添置了簡約的歐式花線，成了一幅寬闊特色牆，同時解決了走廊對門的風水問題。在電視背後加置水彩牆紙，以優雅的金鋼框圍邊，如一幅掛畫，這掛畫其實digital print的牆紙，日後更可以更換不同圖案，靈活度大增。

半開放式廚房內藏心思。為了加強空間感，Pian加寬了廚房門的位置，一半以固定玻璃間隔，一半以玻璃趟門做分隔，趟門拉門後密封，不怕油煙同時玻璃不會影響空間的延伸。廚房的料理檯面呈U形，一路延伸到客廳的鞋櫃，連貫的設計令區域之間不會過於鬆散。

睡房設計：暗門建構完美大套房 高貴特色牆添酒店美

床頭背牆以呼應客廳的主題色皮具與金鋼線條營造第二道特色牆, 予人高貴感覺。（裝修佬提供)

業主夫婦享受二人世界，因此暗門後全屬他們的私人空間。暗門建構了套房空間，原本層走廊的客廁也成了私密的套廁。步入走廊盡頭是兩人的睡房，床頭背牆以呼應客廳的主題色皮具與金鋼線條營造第二道特色牆，皮具延伸到另一則小窗台，增添一個睡房的休憩處。

睡房中還有兩間房間，其一是衣帽間。衣帽間以白色為主調，櫃面全以白色來營造柔和感，同時也擺放了梳妝枱等設備，方便女主人打扮。雙趟門設計平日可完全打開，保持睡房的空間感。日後夫婦生孩子後可以此為育兒間，可以拉上趟門後，保持孩子有寧靜環境。

書房為了盡用空間，書桌橫跨至窗台，令其面積更廣闊。（裝修佬提供）

書房同樣配合主題，以灰紫色調和金鋼線條為主調。書桌也是訂造設計，前方兩腳用了闊身板材面含花線，和櫃面呼應。為了盡用空間，書桌亦橫跨至窗台，令其面積更廣闊。

廁所同樣優雅簡潔，利用了兩款不同雲石紋路清秀的磚面舖設牆身、地板和洗手檯面。而洗手檯櫃經考慮後，選用了較耐用且質感高雅的玻璃作洗手檯櫃，整體配合用了主題色。

心思設計：北歐風軟裝同樣重要 簡約優雅配飾添美感

今次單位向我們展示了如果利用傢俬和硬裝劃分家居領域，又能加強空間感，然後用色和材質來營造風格。設計師Pian提到北歐風除了以簡約硬裝來塑造，軟裝上也應著重，因此她細心的挑選了多種簡約優雅的裝物家居。

無論是窗簾、靠墊、燈具、香檳色燈掣掣面和裝飾物如餐盆、餐紙架，花樽等，都是線條俐落，美觀的輕侈北歐風配件，大增整體家居的優雅感。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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