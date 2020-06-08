【性病】台女與閨密齊染椰菜花　竟與玩3P無關？醫生揭更驚人內幕

閨密之間感情好，到哪裡都形影不離是很常見的事。台灣一對好姊妹某天一起到婦產科就診，檢查出A女染上椰菜花（尖銳濕疣），旁邊的B女一看相當緊張，不斷問醫生要怎麼處理，看得出感情極好，沒想到隔天B女單獨來看診，同樣也感染椰菜花，背後卻挖出驚人內情。

一聽到好姊妹感染椰菜花後，B女大為緊張！醫生無意中發現驚人內幕！（點圖瀏覽）↓↓↓

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婦產科醫生詹景全在《醫師好辣》分享個案，有天一對好閨密一起來看診，B女表示和A女情同姊妹，堅持要陪同內診，醫生檢查後確定A女染上椰菜花，B女一看大驚失色，問了很多相關問題，醫生也不疑有他，覺得這兩個女孩感情應該真的很好。

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沒想到隔天下午，B女自己來看診，坦言自己也有相同問題，檢查後也確定有椰菜花，醫生一開始以為兩人是女女戀，但B女表示自己有男友，男友也感染了椰菜花，目前正在治療中，醫生一聽就馬上閉嘴，發現其實是B女偷吃A女男友，所以3人就像乒乓球一樣全中鏢。

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