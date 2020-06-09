荷蘭網紅來自中國　外表打扮揉合中西特色　被封白髮魔女有原因

遠在歐亞大陸另一端的荷蘭，金髮碧眼的西方美女當然多，不過原來當地還有一位出生於中國的網紅！這一位已經移居荷蘭的網紅Vyvan Le從外表中或多或少都可以看得出她的中國血統，但由於她打扮及造型深受西方文化的影響，特別襯托出一種中西揉合的美人味道！

Vyvan Le於95年在中國出生，之後與家人一起移居到荷蘭，她於15年開始玩instagram之後就漸漸成為網紅。（IG「vyvan.le」圖片）

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Vyvan Le於95年在中國出生，之後與家人一起移居到荷蘭，她於15年開始玩instagram之後漸漸成為網紅，至今有超過50萬名粉絲正在追蹤。Vyvan Le其中一個最大的特點就是髮色十分多變，金色、粉紅色、粉綠色通通都有，不過最常見的還是白色，因此有人封她為「白髮魔女」。

如果仔細看Vyvan Le的外表的話，還會看到她的樣子及身材都有中國女性的特質，例如是纖細的手腳及骨架，還有眼睛及瓜子臉等等。同時她亦因為在外國生活多年，衣着和打扮都深受影響，時常都會穿上比緊尼或者是低胸裝派福利，加上身材線條一流，令網民們都大叫養眼呢！

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