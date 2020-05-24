令人不想出院的野性護士　台妹小莓魔鬼身材影寫真誘惑度爆燈！

護士（台稱護理師）們因為細心照顧病人而有「白衣天使」的稱號，不過台灣護士「小莓（許雅慧）」就有野性護理師的匿稱，除了因為她擁有精緻的五官，更重要的是她擁有魔鬼身材，放工脫下護士袍後更會換上性感打扮拍寫真！

小莓在台灣一間大型醫院病房工作，早前爆紅是因為在討論區上面有人分享她的照片，並附上IG傳送門。（IG「lilyeast0214」圖片）

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小莓在台灣一間大型醫院工作，早前爆紅是因為有人在討論區上分享她的照片，並附上IG傳送門。帖文一出，網民即驚為天人，驚呼原來台灣有如此的索爆護士，又笑指「我是病人絕對捨不得出院」。

小莓的IG除了會分享自己穿上護士袍在醫院工作的專業一面之外，平時亦都會分享生活日常，其中當然包括福利照了！擔任網紅影寫真雖然只是小莓的副業，但她一樣認真對待，不但打扮吸引，更知道如何配搭性感的衣着及擺出各種野性姿勢，捕捉網民們的視線和內心！

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一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹 103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！（IG「mookpichana」圖片）

PICHANA YOOSUK身材亦都一級棒，不但上圍豐滿有深長事業線，纖腰翹臀加長腿。（IG「mookpichana」圖片）

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