盾牌口罩價格回落　6.12起售7款口罩　包括Level 2幼童、兒童款

口罩價格終於回落了！香港品牌盾牌Body Shielder再次推出口罩新貨應市，將於今日（12日）起發售7款成人及兒童口罩，包括規格達ASTM F2101 Level 2，售價為150元50個，較之前250元50個便宜。
盾牌Body Shielder 6月12日起發售7款成人及兒童口罩，包括規格達ASTM F2101 Level 2，售價為150元50個。（盾牌FB圖片）
盾牌昨日（11日）在facebook專頁公布到貨消息，今日起在位於粉嶺的辦公室門市發售7款口罩，包括3款規格達Level 2的高防成人、兒童及幼童口罩。另外官網亦會於明日（13日）晚上8時開放購買。
按圖睇7款口罩規格
1）成人口罩 175x90mm
價格： $150/盒 （藍色）
2）兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童適用
價格： $150/盒 （藍色）
3）幼童口罩 120x 80mm
0-5歲兒童適用
價格： $150/盒 （藍色）
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
以上3款口罩均達ASTM F2101 Level 2
Nelson實驗室測試報告：
BFE>99%
PFE>99%
VFE>99%
氣壓差120mmHg
阻燃級別：Class 1
4）M84 品牌：Masking 美舒健
成人一次性醫用衛生口罩
175x90cm
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%
50個透明獨立膠袋包裝
價格：$180/盒（藍色）
5）M131 品牌：康加 Heal+h
成人一次性使用口罩
175x90mm
標準：中國GB15979-2002
BFE》95%
含菌量：無
價格：$100/盒 （藍色）
6）M20 品牌：Toukai東海
兒童口罩 145x90mm （綠色）
5-12 歲兒童專用
價格： $130/盒 （綠色）
7）M25 品牌：Toukai東海
幼童口罩120x80mm
0-5歲幼童專用
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE＞99%
價格： $130/盒 （綠色）
盾牌口罩發售詳情：
時間：12/6起，售完即止
購買方法：於辦公時間到公司購買、13/6晚上8時網站開賣
地址：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室
數量：暫時不設限購
網站：www.ashop.com.hk
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