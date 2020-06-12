盾牌口罩價格回落　6.12起售7款口罩　包括Level 2幼童、兒童款

口罩價格終於回落了！香港品牌盾牌Body Shielder再次推出口罩新貨應市，將於今日（12日）起發售7款成人及兒童口罩，包括規格達ASTM F2101 Level 2，售價為150元50個，較之前250元50個便宜。

盾牌Body Shielder 6月12日起發售7款成人及兒童口罩，包括規格達ASTM F2101 Level 2，售價為150元50個。（盾牌FB圖片）

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盾牌昨日（11日）在facebook專頁公布到貨消息，今日起在位於粉嶺的辦公室門市發售7款口罩，包括3款規格達Level 2的高防成人、兒童及幼童口罩。另外官網亦會於明日（13日）晚上8時開放購買。

按圖睇7款口罩規格

+ 6 + 5 + 4

1）成人口罩 175x90mm

價格： $150/盒 （藍色）

2）兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）

3）幼童口罩 120x 80mm

0-5歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

以上3款口罩均達ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告：

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差120mmHg

阻燃級別：Class 1

4）M84 品牌：Masking 美舒健

成人一次性醫用衛生口罩

175x90cm

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE》99%

50個透明獨立膠袋包裝

價格：$180/盒（藍色）

5）M131 品牌：康加 Heal+h

成人一次性使用口罩

175x90mm

標準：中國GB15979-2002

BFE》95%

含菌量：無

價格：$100/盒 （藍色）

6）M20 品牌：Toukai東海

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $130/盒 （綠色）

7）M25 品牌：Toukai東海

幼童口罩120x80mm

0-5歲幼童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE＞99%

價格： $130/盒 （綠色）

盾牌口罩發售詳情：

時間：12/6起，售完即止

購買方法：於辦公時間到公司購買、13/6晚上8時網站開賣

地址：‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

數量：暫時不設限購

網站：www.ashop.com.hk

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