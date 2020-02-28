【生蠔冷知識】裙邊黑色食用成疑、蠔殼食完放喺邊？食蠔7大迷思

蠔的鋅質（Zinc）非常豐富，鋅有助增強免疫系統健康，營養師推介「日本蠔煎蛋餅伴檸檬汁」，說有助強身健體，本文重溫簡單的做法。 至於喜歡品嘗生蠔的人，有否心存疑問生蠔的裙邊為何都是烏卒卒？是否受污染骯髒而導致？其實蠔生長的地域與它們的外觀關係非常密切，黑色裙邊的迷思及吃罷生蠔後，蠔殼應該如何處置？

要增強免疫系統健康，鋅質及蛋白質均重要，電視節目《學是疫學非》邀請營養師盧庭威（Kurtus）推介日本蠔煎蛋餅伴檸檬汁，蠔有豐富的鋅，提升免疫系統健康；雞蛋有豐富的蛋白質，助身體製造白血球抗病原體，伴新鮮的檸檬汁食用，更能保留維他命C不受熱力破壞。主持人馮盈盈大讚菜式十分juicy，看來也相當吸引！

蠔的鋅質（Zinc）非常豐富，鋅可增強免疫系統健康。（jgacka/Pixabay）

按圖有營養師盧庭威推介的「日本蠔煎蛋餅伴檸檬汁」材料及做法︰

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當北半球將踏入春夏，意味南半球便踏入秋冬，愛蠔之人大可能已經對澳洲生蠔虎視眈眈，當地的蠔肉鮮甜、味濃、滑溜，比法國生蠔較能體現當地海域的原始風貌。生蠔是濾食性的海產，以水中的浮游生物為糧食，一般生長在鹹淡水交界或海水，養殖水域的水質必需乾淨。食物的原味跟生長環境有關， 生蠔的味道也會因水域、微生物種類和生長時間而有影響。而生蠔的裙邊通常呈現黑色，其實有不少人誤解這是污染或污糟所引起，其實並不是！另外，有時見蠔肉非雪白，而是摻雜黯綠色，究竟生蠔是否發霉呢？生蠔愈大代表愈美味？

生蠔的裙邊通常呈現黑色，並非污染或污糟所引起。（takedahrs/Pixabay）

按圖先解開生蠔的頭6項迷思︰

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另一項迷思是吃生蠔的禮儀，若然跟朋友到高級餐廳（非自助餐）品嘗生蠔後，蠔殼應該放在哪裡才不算失禮？記者會選擇放在自己的碟上，專業商務禮儀顧問表示，原來這方法並非最正確。

按圖了解吃生蠔的禮儀（第7項迷思）︰

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吃生蠔要盡量務求新鮮，開殼後盡快食用為佳，否則蠔肉暴露於空氣中，容易滋生細菌。享用生蠔通常配以白酒或香檳，兩者組合一起能產生味覺上的火花，白酒帶出生蠔的鮮味，法國的香檳酸度高，可略除生蠔的腥味。坊間常說法國生蠔要在「R月份」品嘗，所謂「R月份」，指9月至4月，即月份英字字中有「R」的月份。不過現時不少生蠔都是養殖，一年四季也能品嘗來自世界各地的生蠔。選購生蠔時亦有以下5點要注意。

享用生蠔通常配以白酒或香檳，兩者組合一起能產生味覺上的火花。（Elza Kurbanova/Unsplash）

按圖了解選購生蠔5大貼士︰

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香港食物安全中心提醒，蠔本質上比其他海產高危，因為蠔以過濾方式進食，周圍環境中或存在病原體，包括病毒（例如甲型肝炎病毒）和細菌會積聚在生蠔體內，即使專養殖供食用的生蠔，也不代表完全沒有風險。進食生蠔或半熟的蠔其實容易受病原體感染。此外，重金屬污染亦值得關注，將蠔徹底煮熟，固然能消滅病原體，卻不能去除蠔體內可能積聚的重金屬（例如鎘和鉛）及其他海洋生物毒素（例如痳痺性貝類毒素），故此不宜偏食，亦不宜進食過量。

參考資料︰TVB《學是疫學非》第3集 /香港食物安全中心