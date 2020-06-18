員工踩冰櫃換橫額　鞋底觸碰冰鮮三文魚　一田：即阻止及丟掉食品

要讓客人食得安心，最重要還是保持店面整潔衛生。有網民昨日（17日）在大埔一田發現一名員工更換宣傳橫額時，竟踩上急凍海鮮冰櫃的隔板，並看到鞋邊及鞋底接觸到貨品。由於同一超市在今年4月底已發生類似事件，引起網民不滿。一田回應事件時指，主管發現後已即時阻止員工，並安排全面清潔和丟棄有關食品。

有市民昨晚（17日）在大埔一田發現一名員工更換宣傳橫額時，踩上急凍海鮮冰櫃的隔板。（fb「Tai Po 大埔」）

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樓主昨晚在facebook群組「Tai Po 大埔」上傳照片，表示他晚上在大埔一田的冰櫃揀選急凍海鮮時，突然有男員工麻煩他稍移玉步，但後來驚見對方踩上用作分隔貨品的膠片；他指貨品實際高於膠片，鞋底下方正擺有三文魚，「佢對腳又搖搖欲墜，我肉眼睇就見到鞋邊、鞋底都同食物有接觸」。

樓主表示，當看到員工的舉動後「即刻唔敢買」，直指「踩貨架」似乎是公司內部指引和慣常做法，認為問題出自公司而非員工，並笑言與其再道歉，倒不如「教育吓啲客，出嚟買嘢係咁㗎啦」。其他網民亦批評做法欠衛生，「有機會傳細菌及病毒，食物嚟㗎」、「都唔知對鞋有無踩過屎」、「有客喺度都咁，無嗰時都唔知會點」。

不少網民到一田fb專頁留言及要求解釋，一田回覆指事發於昨晚9時50分，當時員工正更換貨品宣傳横額，當值主管發現員工有關行為後已即時阻止，並安排全面清潔及丟棄有關食品，現時已警告涉事員工和調離有關工作崗位，並就事件引起不安致歉。

今年4月底，一名大埔一田員工上貨時踩上放置凍肉的冷藏貨架，在場客人拍照並上傳至fb，引來大批網民怒轟極不衛生。當時一田就事件令人不安致歉，並表示已即時清理及丟棄貨品，以及警告有關員工。

今年4月，有市民拍到大埔一田員工上貨時，直接踩上放置凍肉的冷藏貨架。