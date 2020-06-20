男友要求墮胎台女卻想獨自扶養　網紅律師：要有心理準備糾纏一世

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這位姊妹，身為一個每天都在離婚與爭奪監護權的人而言，想要告訴你的第一課就是：要跟一個沒感情的人有共同的孩子，請別忘記孩子不是東西，那個人永遠是他爸爸。而且，他爸爸會有很多種方式來折磨這位媽媽。

這一課聽起來對你很殘忍嗎？是寫實，一點也不殘忍，縱然殘忍，也是對孩子殘忍，而不是對你。你認真想想，男方與男方父母都不想要這個孩子，而且希望你把孩子拿掉，你覺得他們是擔心你會以孩子的名義跟男方要錢嗎？可能是，這點我不否認。可是，真正的問題或許不在這裡，而是他們不想要跟你有任何的牽扯。他不愛你，也不想跟你結婚，所以如果有了孩子，將會是一輩子的羈絆。他們家往後的資產分配，都將跟這個無緣的孩子有關，所以他們恨屋及烏，連帶也不想要孩子。簡單來說，他們不要孩子，或許跟錢有點關係，但主要還是跟你有關，但是，因為他不愛你，這個孩子卻會在未來，注定沒辦法與生父好好相處，從出生開始就不被愛。所以，當然對你寫實，也當然對孩子殘忍。

所以，究竟要如何保障你與小孩的權利呢？

台女被男友要求放棄腹中胎兒，但她不忍墮胎想獨自扶養。（freestocks/unsplash）

最好的方式，就是記得要戴保險套，不要相信這個男人告訴你，「如果懷孕，我一定會負責的。」基本上，如果沒有可以自己養得活、教得好孩子的決心，就不要輕易的認為父愛會自動內建在那個人身上。但是現在講這個已經太晚，所以只好談下一個問題：既然要讓孩子出生，你做好與這個男人糾纏一輩子的心理準備了嗎？

那麼，下一個問題就是，生父認領後，監護權歸誰？一般而言，一旦認領就是共同監護。共同監護的意思，就是以後孩子的大小事，要念哪個小學、要不要遷戶籍、辦健保卡、護照等等，通通都要父母共同決定。切結書可以約定好監護權歸誰，但也要孩子出生以後才能約定，懷孕的時候不能約（孩子都沒出生，怎麼約定監護？）一旦孩子出生，生父也認領，除非請法院裁定單獨監護，否則開始都是共同行使監護權。你確定你有辦法跟那個「不要孩子的男人」談孩子的未來？

就算監護權談好，下一個問題就是能不能不讓他看小孩？很遺憾，就算切結書上寫，生父永遠放棄探視小孩，日後生父又突然父愛爆發，想要探視孩子，依法就是得要讓生父帶走小孩，而且是每兩週就可以連續帶走二天，這是法院的最基本配備。往後，當你費盡心思把孩子的生活作息調整好，只要這位週末老爸放縱兩天，你就又要重新開始。重點是，孩子這種幼獸，就偏偏喜歡老爸的放縱，回家以後就會期待兩週以後的探視，被你念兩句，就會說想去爸爸家住，讓你覺得踢公北（編按：老天爺）啊！太不公平了！

看到這裡，你還會覺得切結書可以讓你們「田無溝、水無流」嗎？當然不行。一旦孩子生出來，這個不想要孩子的男人，就會搖身一變來跟你爭取監護權。只要他想爭取與孩子相處的權利，他就可以隨時把協議書撕毀，要求法院給他適當的探視權。扶養費，你不一定要得到，探視權，你卻一定要給。所以，重點真的不是在於「保障你跟小孩的權利」，而是，你到底為什麼想要跟一個「你已經知道他不愛你與孩子的人」生下這個小孩？

因為已經懷孕三個月，一定要生？好，這麼說也對。但是既然決定要生，扶養費是你可以要的、監護權是你可以爭取的、孩子是他可以探視的。如果他想，孩子跟他的關係，就會是一輩子的牽絆。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）