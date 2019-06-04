【昆蟲盛宴】昆蟲營養價值奇高　食蚯蚓「小強」成大勢所趨　

在日前曾有報導指有一個日本男人——篠原祐太（Yuta Shinohara），他自小就對於昆蟲有一分情有獨鍾的情懷。他不僅熱愛昆蟲，更視「小強」為他的戀人，甚至對牠有性幻想。他的戀人叫麗莎。他之所以敢和麗莎高調愛，是因為2013年吃昆蟲開始普及，所以他亦不再畏惧旁人的目光。然而其實昆蟲的蛋白質非常豐富，約食用方法正確，的確可以對人體很有益處。

篠原祐太（Yuta Shinohara）自小對昆蟲情有獨鍾，不僅視「小強」為他的戀人，甚至對牠有性幻想。（Youtube截圖）

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以下由我來為大家介紹色、香、味俱全的昆蟲食物吧。

一、 蚯蚓

我們日常見到的蚯蚓，其實早早就被發現牠們體內有很豐富的蛋白質，而且更能供給我們脂肪、碳水化合物和鈣等等人類所需的營養。而早在《本草綱目》中亦有記載，蚯蚓有：「性寒而下行，性寒故能解諸熱疾，下行故能利小便，治足疾而通經絡也。」和「主傷寒瘧疾，大熱狂煩，及大人小兒小便不通，急慢驚風，歷節風痛。」的作用。簡單來說，就是有通經活絡、活血化瘀、預防治療心腦血管疾病作用。

其實昆蟲的蛋白質非常豐富，若食用方法正確，的確對人體很有益處。（資料圖片）

蚯蚓其實早早就被人發現牠們體內有很豐富的蛋白質，而且更能供給我們脂肪、碳水化合物和鈣等等人類所需的營養。（資料圖片）

二、 螞蟻

相信大家都很難想像這小小的螞蟻口感是如何，我們若真的要吃，又要吃多少才夠飽呢？但原來吃螞蟻早是部分民族日常必備的佳餚。如中國雲南的傣族便很喜歡以炒食的方式煮食螞蟻。而螞蟻的營養價值亦非常豐富，蛋白質的含量比例甚至比雞蛋更勝一籌！

吃螞蟻早是部分民族日常必備的佳餚。（網上圖片）

三、 蠶蛹

相信大家若到訪過泰國都對當地的街邊小吃「烤蠶蛹」並不陌生。而蠶蛹的蛋白質之高已經不在話下，而且牠對於體虛的女士來說，更是一流的補品，牠能提高我們的免疫力和延緩我們衰老的速度。由蠶蛹提煉出來的油，更可以降血脂和降膽固醇呢。

蠶蛹對於體虛的女士來說可說是一流的補品，提高我們的免疫力同時延緩衰老速度。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

由蠶蛹提煉出來的油，更可以降血脂和降膽固醇。（地球少年 / 篠原祐太Twitter圖片）

四、 水曱甴

看分題別想着每一種蟑螂都可以吃進肚子裏﹐其實這裏所指的蟑螂是「水曱甴」，又名水龜子。這種「小強」低脂、低膽固醇，而且吃上口味道香濃，若放在鍋上慢炒過後，更是十分迸脆，和吃薯片無異。亦有不少人喜歡把牠當作宵夜，若用來佐酒，應該亦可說得上是不錯的配菜。

這種「小強」低脂、低膽固醇，而且吃上口味道香濃，若放在鍋上慢炒過後，更是十分香脆，用來佐酒、當宵夜一流！（網上圖片）

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【昆蟲食品】小強或可成為我們日後的有益食品」​】

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