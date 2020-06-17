阿姐拉筋式用腳㩒過路掣　途經司機忍唔住教訓：第二個摸你腳板底

新冠肺炎（COVID-19）雖有放緩迹象，政府亦因應情況宣布放寬限聚令，然而保持個人及環境衛生仍是每位市民的責任。網上瘋傳一段短片，可見一名女子於馬路中的安全島突然抬腿狀似拉筋，原來她正嘗試以腳代手按行人過路感應裝置，一名駛經的司機見狀隨即停車指責，長氣地指出女子不是。片段上載後即引來網民熱議，不少網民大讚司機有理有據，直指他鬧得好。

網上瘋傳短片，一名女子竟抬腿以腳按行人過路感應裝置，一名駛經的司機見狀看不過眼停車指責。（fb「西環變幻時」影片截圖）

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相關短片被轉載至多個網上群組，片段從司機角度出發，未知是否「車cam」片段。短片開首可見，一名身穿粉紅色上衣的女子正在路中安全島等待過路，等待期間她突然將左腳抬起放於欄杆上，看起來就如正在拉筋，然而望清楚才發現原來她正嘗試以腳按行人過路感應裝置。

駛經該處的司機見狀看不過眼，即時將車停下並輕輕響咹示意，告訴女子：「阿姐，用手㗎，用腳唔得㗎！用腳整污糟㗎咋！」女子回頭即時將腳放下，司機續指如她弄污按鍵會影響其他使用者，「第二個摸你腳板底呀」，惟對方聞言卻反駁指「個個人喺度摸呀，都污糟晒啦」，司機只好無奈稱「咁你都唔係搵隻腳去踩呀嘛」。

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司機其後繼續教訓：「你真係吖！人哋第二個摸到咁點呀？下一個人摸到咁點呀？」他又揶揄女子，直指「你唔使戴口罩啦，咁污糟」，女子聽到即感不悅，反罵「關你咩事呀麻甩佬」，又責怪司機拍片，並嘗試取出手機反拍，不過司機輕鬆應對：「邊有咁污糟㗎？係呀快啲影返我呀，唔影正衰人！」

片段沒有交代事件後續，但上載後即引來網民熱議，不少人大讚司機「鬧得好」，稱他全程有理有據，而且沒有一句粗言穢語，「司機質素真好，全程冇講一句粗口」、「最憎冇公德心嘅人，司機閙得好」。

司機的長氣教訓引起熱議，不少網民大讚他有理有據「鬧得好」。（fb「西環變幻時」影片截圖）

亦有人不齒女子所為，直斥她無公德心，「點解活到幾十歲，啲行為咁缺德」、「自己做錯在先，重話返人轉頭」、「先唔同你講公德心，有常識都知隔住隻鞋係㩒唔到個掣啦，生隻手出嚟又唔用」。