【新冠肺炎】墨西哥群眾無視禁眾令外出　政府派蝙蝠俠維持治安？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，許多人留在家中自我隔離，盡量減少外出。可是，有不少民眾仍然外出，讓蝙蝠俠都要出來勸群眾減少外出。有人拍下蝙蝠俠出勤時的影片，雖然未能見到蝙蝠俠真人，但影片在網上成功引起關注。

沒想到COVID-19新型冠狀病毒肺炎都要出動蝙蝠俠處理。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

據Twitter用戶PortalMX_指出，他在墨西哥新萊昂州首府蒙特雷發現蝙蝠俠的蹤影。當時「蝙蝠俠」駕駛其蝙蝠車在市內巡邏，並在市內作廣播，希望群眾減少外出，防止新型冠狀病毒肺炎在社區爆發。雖然未知道車內男子是誰，但據部份網民指出，這名神秘「蝙蝠俠」向街外路人說：「你們應該回家！盡量減少外出！」

蝙蝠俠在全球的威望非常高，沒想到連對抗新型冠狀病毒肺炎都要出動他。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

當地傳媒《Telediario》找到這位神秘「蝙蝠俠」，並跟他做了深入採訪。他認為目前墨西哥確診新型冠狀病個案超過1,300宗，然而墨西哥人仍然未有提高警覺，如常在市內遊走。於是讓他忽發奇想，在蒙特雷執行這項特殊任務，希望提高居民的自我隔離意識，提醒他們要留在家裡：「即使（墨西哥）政府已建議大家必須留在家裡，但今年我仍然見到有家庭外出。大家仍然若無其事在街上，好像沒有事發生。」

他續表示他沒有辦法獨自解決這情況：「我呼籲所有新萊昂州的居民加入我們，留在家中就可以成為超級英雄。」最後，他指他明白如今情況非常複雜，而大家都感到絕望，但是大家可以趁這段時間與家人共度時光。

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除了墨西哥新萊昂州有蝙蝠俠出現外，在美國聖地亞哥都出現了另一位蝙蝠俠。據美國當地傳媒《ABC 10》報導，蝙蝠俠粉絲Chris Banner化身蝙蝠俠，並駕駛著蝙蝠車，為區內居民帶來歡樂。至於為何有此舉動，他稱：「這能帶給大家歡樂，因為每個人都喜歡蝙蝠俠。如今是一個十分糟糕的時刻，如果我能給大家帶來歡樂，並渡過難關，這將會非常好。」

其實當時Chris Banner只做了一個舉動，就引起大家的掌聲：「當時我駕駛蝙蝠車經過，並打開車頂向大家揮手，每個人都非常喜歡。」看來蝙蝠俠在大家的眼中，不止惡懲奸，還為大家帶來歡樂。