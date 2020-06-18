大樹壓「死人腳趾」腳甲發黑似壞死　真身嚇怕網民：好嘔心

行山總會遇到千奇百趣的新鮮事，印度森林服務局職員南達（Susanta Nanda）日前在Twitter上傳一張與人體腳趾非常相似的圖片，挑戰網民能否識辨別圖中「動物」為何，掀起熱議。南達最後公開正確答案，令不少網民大跌眼鏡，但仍表示「好嘔心」。

印度森林服務局南達（Susanta Nanda）日前在Twitter上傳圖片，問網民是否知道圖中不明物的真身，結果出現許多離奇答案，例如「雪人」、「大腳怪」等。（Twitter圖片）

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南達周日（14日）在Twitter出題，圖片看到樹幹壓着呈紫黑色的長條物，驟眼一看猶如5隻被壓得發黑的「死人腳趾」，非常嚇人。他問道：「你知道這是什麼動物嗎？」吸引不少網民留言，答案更是天馬行空，例如雪人、大腳怪、權力遊戲》（Game of Thrones）中的異鬼（White Walker）等，也有人猜測是猩猩或人類的屍體。

多形炭角菌長出的蘑菇就像殭屍的手指般。（fb圖片）

南達最後公布答案，原來圖中不明物是名為「多形炭角菌（Xylaria Polymorpha）」的真菌，亦被稱為「死人的手指」（Dead Man's Fingers）。據國家地理雜誌形容，多形炭角菌會依附已枯萎的樹，對其分泌一種消化酵素，然後吸收腐爛的物質作為能量，因此長出的蘑菇就像殭屍的手指般，並從地面上生長，尤其在枯木附近。